Yeni Bir Matrix Oyunu Geliyor Olabilir: İlk Bilgiler Ortaya

Serinin hayranları bu ay vizyona girecek Matrix: Resurrections filmini dört gözle beklerken oyun tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir haber daha geldi. Reddit üzerinden yapılan bir paylaşıma göre, PlayStation 5 için hazırlanan yeni bir Matrix oyunu gelebilir.

İlk defa seyircilerle 22 yıl önce buluşan Matrix serisi, yeniden beyaz perdeyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinema tarihinin olduğu kadar popüler kültürün de büyük bir parçası olan Matrix’in dördüncü filmi Ressurrections’ın biletlerinin, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde hangi tarihte ön satışa gireceği dün açıklanmıştı.

Serinin hayranları, Matrix: Resurrections için büyük beklentilere sahip. Küresel anlamda sansasyon yaratan ve büyük başarı elde eden bir serinin 18 yıl sonra tekrar seyirci karşısına çıkartılması riskli bir hareket gibi gözükebilir. Seri, eski görkemli günlerine geri dönebileceği gibi hayranların beklentisini karşılayamayıp hayal kırıklığı da yaşatabilir. Filmin vizyona gireceği tarihe sayılı günler kalmışken yeni bir haber daha geldi. Bir Reddit kullanıcısı, Matrix’in Playstation 5 oyunu geleceğini öne sürüyor.

Oyunun ‘The Matrix Awakens’ adıyla çıkacağı iddia ediliyor:

Reddit kullanıcısının paylaştığı posterden anlaşıldığı kadarıyla PS5 platformu için tasarlanan oyunda Unreal Engine 5 kullanılacak. PSN platformunun kodları üzerinden keşfedilen oyun hakkında şu ana kadar detaylı bir bilgi gün yüzüne çıkmış değil. Fakat ‘Eurogamer’ adlı internet sitesi, oyunun Warner Bros ve Epic Games ortaklığında hazırlanmış olabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar, Unreal Engine 5 kullanması ön görülen bu oyunun ses getirebileceğini düşünüyor.

Matrix serisinin, zamanında PlayStation 2 üzerinden yayınladıkları oyunlar bir hayli beğeni toplamıştı. ‘The Matrix: Path of Neo’ ve ‘Enter The Matrix’ olarak adlandırılan oyunlar, ilk başta her ne kadar eleştirilerin hedefi olsa da PC ve PS2 platformlarının en akılda kalan oyunları haline gelmeyi başardılar. PS5 üzerinden yayınlanacağı öne sürülen yeni Matrix oyununun, filmin başarısıyla da doğru orantılı olacağını öngörmek mümkün.