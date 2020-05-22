Katlanabilir Telefon Motorola Razr'ın Yeni Modeli Geliyor

Geçen kasım ayında ilk nesli piyasaya çıkan katlanabilir telefon Motorola Razr'ın ikinci nesil bir versiyonunun da bu senenin eylül ayında çıkacağının sinyali verildi. Duyuru, Lenovo'nın Güney Afrika yöneticisi tarafından yapılırken ilk nesil katlanabilir cihazların sorunlarına da değinildi.

Motorola'nın ana kuruluşu Lenovo'nun Güney Afrika yöneticisi Thibault Dousson, 20 Mayıs günü katıldığı bir podcast'te Motorola'nın geçen kasım ayında çıkardığı ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Motorola Razr'dan bahsederken yeni bir müjde verdi. Dousson'ın bildirdiğine göre ikinci nesil katlanabilir cihazlar, bu yılın eylül ayında piyasaya çıkacak. İlk nesil Razr'ın 'beklenmedik sorunlarla' karşı karşıya kaldığını kabul eden Dousson, bu katlanabilir cihazın 'farklı tepkiler' uyandırdığı yorumları hakkında da konuştu.

Motorola Razr, piyasaya çıktığında benzersiz katlanabilir tasarımı ve nostalji faktörü sayesinde dikkat çekmeyi başarmıştı. Bununla birlikte orta düzeydeki özellikleri, ekran/tasarım sorunları ve şok edici derecede yüksek fiyatıyla 'farklı tepkiler' almıştı. Bu yılın başlarında ortaya çıkan bazı görüntülerde Motorola Razr'ın katlanabilir ekranının, sol taraftan kendini salmış durumda olduğu görülüyordu. Tam olarak menteşelerin üzerine denk gelen bu bölüm, ekrandaki koruyucu katmanı da boylu boyunca kaldırmıştı.

Katlanabilir cihazlar hayal kırıklığı yaratıyor:

Akıllı telefon sektörü, son dönemlerde katlanabilir ekranlı telefonlara kilitlenmiş durumda. Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketler, birbirlerinin peşi sıra katlanabilir ekranlı telefonlarını kullanıcıların hizmetine sundu. Şu an için Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefonu Mate X ile ilgili herhangi bir olumsuz gelişme duymadık ancak Samsung ve Motorola, katlanabilir ekranlı telefonlarda bekleneni veremiyor gibi görünüyor.

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold, ciddi ekran problemleriyle gelmişti. Yaşanan sorunlar, şirketin bu telefonun çıkışını ertelemesine neden olmuştu. Aradan uzunca bir süre geçti ve Samsung, katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i piyasaya sürdü ve hemen ardından Galaxy Z Flip'in ekranında yaşanan sorunlar konuşulmaya başlandı.

YouTube'da tamir edilebilirlik testleri yapan kanal iFixit, Motorola Razr'ı elden geçirmek istemiş ve işin aslı bunu yaptığına pişman olmuştu çünkü Motorola tarafından piyasaya sürülen ve şirketin katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu olan Motorola Razr, tamir edilebilirlik açısından hiç ama hiç uygun bir cihaz değildi. Yaptığı çalışmaların ardından her akıllı telefona belirli bir puan veren iFixit, Mororola Razr'a 10 üzerinden sadece 1 puan verdi.