Tesla, yeni nesil Model 3'ü resmen tanıttı. Tasarım ve teknik özellikler açısından yepyeni detaylarla donatılan otomobil, birkaç ay sonra resmen satışa sunulacak. Peki bu otomobil nerede üretilecek?

Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Model 3'ünün casus kameralara yakalandığından bahsetmiştik. O gün, araçla ilgili bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu aktarmıştık. Ancak bugün, otomobille ilgili tüm bilinmezler ortadan kalktı. Tesla, yeni nesil Model 3'ü resmen tanıttı.

Yeni nesil Tesla Model 3, tercih edilen tasarım dili açısından ilk neslin izini takip ediyor. Ancak bu demek değil ki tasarım değişmedi. Artık daha keskin hatlara sahip olan otomobil, pek çok yeni detay içeriyor. Bu bağlamda; aracın ön ve arka aydınlatmaları yeniden tasarlandı. Kapalı ızgara, büyük oranda ilk nesille aynı tasarıma sahip ancak alt tampon bölümüne denk gelen kavisli bölüm artık çok daha net bir şekilde görünüyor.

Karşınızda yeni nesil Tesla Model 3

Tesla Model 3'ün arka kısmındaki aydınlatmalar da yeniden tasarlandı. Artık C harfi şeklinde arka aydınlatmaya sahip olan otomobil, oldukça yakışıklı görünüyor. Ayrıca yeni tasarımlı jantlar da bizleri karşılayan tasarım detayları arasında yer alıyor. Bu arada; ikinci nesil Tesla Model 3'ün ilk nesle göre daha kalıplı olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 2,5 santimetre uzayan otomobil, artık 4.720 mm. İkinci nesil Tesla Model 3'ün yüksekliği 1.441 mm, genişliği ise 2.089 mm olarak açıklandı.

Tesla, yeni nesil Model 3 için yeni bir kabin tasarımı oluşturdu. Akustik cam tavan teknolojisinin tercih edildiği otomobil, artık kabine ses almıyor. Daha yumuşak kaplama malzemeleri ile donatılan otomobil, 17 adede kadar hoparlör içeren premium ses sistemine sahip. Orta konsolun arka kısmına 8 inç boyutlu bir ekran koyan Tesla, bu sayede arkada yolculuk yapanlara etkileyici bir bilgi-eğlence deneyimi sunuyor. Kablosuz şarj ve havalandırmalı koltuklar gibi özellikler de yeni Model 3'te mevcut.

Yeni nesil Tesla Model 3'ün iç tasarım detayları bunlardan ibaret değil. Aracın bir gösterge ekranı bulunmuyor. Bunun yerine 15.4 inç bir bilgi-eğlence ekranı var. Sürücü, bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere ulaşabilecek. Bu arada; bilgi-eğlence ekranının bölünmüş ekran desteğine sahip olduğunu söyleyelim. Ekranın bir bölümünde araçla ilgili bilgiler yer alırken, diğer tarafında multimedya sayfası bulunacak.

Tesla Model 3, sahip olduğu elektrik motorları açısından değişmedi. Ancak şirket, yepyeni bataryalarla karşımıza çıktı. Yeni nesil Tesla Model 3, artık daha uzun menzil değerlerine sahip. Bu bağlamda; RWD versiyonda 554 kilometre, LR versiyonda ise 678 kilometre menzil sunulacak. 15 dakikalık şarj ile 282 kilometreye kadar menzil değeri sağlayan yeni Model 3, RWD versiyonda 6,1 saniyede, LR versiyonda ise 4,4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayacak.

Yeni nesil Tesla Model 3 ile ilgili en çok merak edilen hususlardan bir tanesi, bu aracın nerede üretileceğiydi. Neticede Avrupa'da üretilen bir Tesla Model 3, Türkiye'ye "en ucuz Tesla" olarak gelecekti. Ancak şu an için böyle bir bilgi söz konusu değil. Şirket, Model 3'ün nerede üretileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Öte yandan; yeni nesil Tesla Model 3 için fiyat açıklaması yapılmadığını da söyleyelim.