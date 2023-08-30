Yeni nesil Tesla Model 3, Almanya ve Fransa'da casus kameralara yakalandı. Aracın Avrupa'da görünmesi, özellikle de Türkiye için büyük önem arz ediyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir süredir Model 3 ile ilgili çalışmalarıyla gündemde. İddialara göre şirket, yeni nesil bir Model 3 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu modelin Avrupa'da üretilebileceği, "Model 3 Highland" olarak isimlendirileceği de söylentiler arasında. Gelen son haberler, bu aracın Fransa'da test edildiğini gözler önüne seriyor. Bu gelişme, Türkiye için de dikkat çekici.

Daha birkaç gün önce Almanya'da, şimdi de Fransa'da görülen otomobil için test sürecinin devam ettiğini anlayabiliyoruz. Kamuflaj nedeniyle tasarımına ilişkin net konuşamadığımız ancak genel itibarıyla Model 3'ün orijinal tasarımı sürdüren otomobilin, çok yakında piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

İşte Fransa'dan gelen görüntü:

Tesla Model 3, bugüne dek ABD ve Çin'de üretildi. Her iki ülke için de ilave gümrük vergisi uygulanması, Model 3'ün Türkiye fiyatının normal şartlarda kendisinden daha pahalı olan Model Y'den bile daha yüksek hale gelmesine neden oldu. Hal böyle olunca Tesla, Model 3'ü Türkiye'ye getiremedi.

Tesla Model 3 Highland, bunu değiştirebilir gibi görünüyor. Zira bazı Alman YouTuber'lar, Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında Model 3 Highland üretimi yapıldığını iddia ediyorlar. Bu iddia gerçek olabileceği gibi Tesla'nın yeni nesil Model 3'ü sadece test etmek amacıyla Almanya'ya göndermiş olması da muhtemel. Eğer araç gerçekten Almanya'da üretilirse, Model Y'den sonra Türkiye'ye gelen ikinci Tesla olarak kayıtlara geçebilir. Ve evet, Tesla Model 3, Model Y'den daha uygun fiyatlı olacaktır.

*Tesla Model 3 Highland'ın Almanya'dan gelen görüntüsü.

Tesla, yeni Model 3 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak bazı iddialar var. Öyle ki bu otomobilin aerodinamik açıdan önceki nesil Model 3'ten daha iyi olacağı söyleniyor. Aslında bunu yukarıdaki fotoğraflarda da net bir şekilde görüyoruz. Öte yandan; arka aydınlatma tasarımının değişeceği iddiası da bir süredir gündemde dolaşıyor. Aracın iç kısmında ise ambiyans aydınlatma gibi bazı yeni özellikler bulunacağı iddia ediliyor.

*Konsept tasarım.

Bu arada; Model 3 Highland'in yeni bir şasi ve batarya tasarımı ile geliştirildiği ve bu sayede araç üretim hızının arttığı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğru ise Tesla, ikinci nesil Model 3'te eşi benzeri görülmemiş fiyat indirimi yapacak. Hatta bazı kaynaklar, aracın Çin'deki fiyatının 27 bin dolar bandında olabileceğini ileri sürüyorlar. Tesla'nın Çin için oluşturduğu internet sitesinde şu anki en ucuz Model 3'ün 31 bin dolar bandında olduğunu düşünecek olursak, Model 3 Highland'in fiyatıyla da tüketicileri mest edeceğini şimdiden söylemek mümkün.

Yeni nesil Tesla Model 3'ün Fransa'dan gelen videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: