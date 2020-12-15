Sars-Cov-2'nin Daha da Bulaşıcı Bir Versiyonu Ortaya Çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra gibi İngiltere'nin bazı bölgelerinde SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğradığını, ortaya çıkan yeni tip virüsün daha da bulaşıcı olduğunu ve bu yüzünden restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin kapatılacağını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Londra’da SARS-CoV 2 virüsünün mutasyona uğradığını, birçok kişide Covid-19'a benzer bir hastalığın tespit edildiğini söyledi. Hancock'a göre İngiltere'nin güney bölgesindeki vaka artışına sebep olan bu yeni virüs, Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirildi.

Bakan; Londra, Essex ve Hertfordshire gibi birçok bölgede aşamalı önlem planında 3. aşamaya geçileceğini bildirdi. Yapılan açıklamalara göre mutasyona uğrayan virüs henüz tamamen incelenmese de ülkede bir panik havası mevcut.

“Endişelenmek için çok erken”

Hancock, yapmış olduğu açıklamada mutasyona uğramış bu yeni virüsün aşılara karşı dirençli olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını, ancak yeni tip virüsün öncekilere göre daha hızlı yayılabildiğini söyledi. Birmingham Üniversitesi profesörü Alan McNally, endişelenmek için henüz çok erken olduğunu ve sakin bir şekilde virüsün incelenmesi gerektiğini belirtti.

5 Kasım’da başlayıp 2 Aralık’a kadar süren karantina döneminin bitmesinin ardından İngiltere, aşamalı önlem planını hayata geçirmişti. Virüsün mutasyona uğramasının ardından birçok bölgelerde kafeler, restoran ve barlar kapatılacak. İnsanların birlikte yaşamadığı kişilerle kapalı alanlarda görüşmesi yasaklanacak.