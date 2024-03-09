Bir X tasarımcısının paylaştığı görsel, platformun arayüz değişikliğinden sonra nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Twitter’ı satın alıp X’e çeviren Elon Musk, platformu satın aldığı günden beri köklü değişiklikler yapmaktan çekinmiyor. Bu değişiklikler arasında sosyal medya platformuna gelir modeli ekleme, alışverişi mümkün kılma, uzun soluklu videolar yükleme gibi pek çok eklemeler var. Akış tarafında da kullanmaya alıştığımız, fakat eski Twitter’da yer almayan bazı değişiklikler var.

Kaydetme ve abone olma gibi yenilikleri içeren akış, bildiğimiz ve alıştığımız hâlinden uzaklaşıyor. Zira artık paylaşımlar haricinde neredeyse hiçbir şeyi akışta göremeyeceğiz. Yapılan bir paylaşım sayesinde bu tarz sade bir akışın nasıl görüneceğini de öğrenmiş olduk. Lafı fazla uzatmadan Elon Musk’ın 2019’dan beri dile getirdiği bu akış neymiş, bakalım.

Artık kaydırma yoluyla gönderilerle etkileşime geçeceğiz.

X’te tasarımcı olarak görev yapan Andrea Conway, potansiyel yeni arayüzün nasıl görüneceğini paylaştı. Fotoğraftan da görebileceğimiz üzere paylaşımların altında beğenme ve yorum yapma gibi seçenekler yok. Onların yerine sağ üstte paylaşımı kaç kişinin gördüğünü, aynı hizada paylaşımın ne zaman yapıldığını görüyoruz. Kullanıcı adı gibi detaylara zaten alışığız.

Elon Musk, yaptığı paylaşımda 1 yıldır bu özelliği getirmeyi beklediğini ve etkileşimlerin tam olarak nasıl gerçekleştirileceğini paylaştı. Musk’ın söylediğine göre paylaşıma cevap vermek için sağa, beğenmek için sola kaydırmamız gerekiyor. Diğer aksiyonları görmek için de paylaşıma basılı tutmak gerekiyor.

Ayrıca paylaşımın cevaplarına bakmak için kendisine bir kere dokunduğumuzda, alışık olduğumuz arayüz elementleri orada kalmaya devam edecek. Yani sadece akıştaki paylaşımlardan kalkacak bu simgeler.

Musk’ın söylediğine göre bu arayüz, daha temiz ve toplu bir deneyim sunacak. Şüphesiz etkileşim oranını da etkileyecek fakat iyi yönde mi yoksa kötü yönde mi, onu bilemiyoruz. Sizin düşünceleriniz neler?