Yeni Volkswagen Amarok Gün Yüzüne Çıkmaya Hazırlanıyor

Volkswagen 2022 model Amarok'tan yeni görüntüler paylaştı. 7 Temmuz’da tanıtılması beklenen otomobil, Volkswagen ve Ford ortaklığının izlerini taşıyor.

Volkswagen'in ilk olarak 2020 Yıllık Medya Konferansı sırasında sergilediği ikinci nesil Amarok’un tanıtımına sayılı günler kala dev araçtan yeni görüntüler geldi. Volkswagen ve Ford arasındaki iş birliğinin ilk meyvelerinden biri olacak olan ikinci nesil Amarok’un arazi kabiliyetinin yanı sıra teknoloji konusunda da iddialı olması bekleniyor.

7 Temmuz’da tamamen gün yüzüne çıkacak olan otomobil için yeni ön tanıtım görselleri paylaşıldı. Fazla ayrıntı vermeyen görseller araç hakkında biraz da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Paylaşılan yeni görsellerde aracın dolgun çamurlukları dikkat çeken noktalardan biri oldu. Ayrıca yeni LED gündüz farlar da oldukça dikkat çekiyor.

İşte yeni nesil 2022 model Amarok

Aracın çizgileri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Alman otomobil üreticisi yeni modelde özel jant seçenekleri kullanılacağını açıkladı ve görselde yer alan lastikler aracın arazi kabiliyetinin ne kadar iyi olacağı hakkında ipuçları veriyor.

Yeni Amarok hakkında detay vermeyen Volkswagen’in aracı Ford ile ortak ürettiği için Ford Ranger ile birçok ortak özelliğe sahip olacağı biliniyor. İç mekanda yer alan 12 inçlik ekran da bu ortaklığın simgelerinden bir tanesi olarak görülüyor.

Alman otomobil devi ikinci nesil Amarok’un arazide iyi olduğu kadar teknoloji konusunda da o kadar iyi ve iddialı olmasını istiyor. Yeni modellerinde standart olarak 20’den fazla sürücü destek sistemi sunacağını açıklayan Volkswagen’in Amarok’ta da bu özellikleri standart olarak sürücülere sunması bekleniyor. Otomobilin teknik detayları ve sahip olacağı özellikler hakkında net bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak ancak sürücü destek sistemleri arasında şerit takip asistanı, şerit değiştirme uyarı sistemi, aydınlatma sistemi, adaptif hız kontrol, trafik işareti tanıma gibi özelliklerin yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Otomobilin hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. 1 adet benzinli motorun yanında 2.0 ve 3.0 litre hacimlere sahip 4 farklı dizel ünitenin yeni Amarok’ta yer alması bekleniyor. Yüksek hacimli motorlar 6 silindire sahip olacak. Standart olarak arkadan itişli olacağı düşünülen otomobilin dört tekerlekten çekiş sistemine sahip seçeneklerle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

7 Temmuz’da tanıtılması planlanan Amarok’un 2022 yılının son çeyreğinden itibaren satışa sunulması bekleniyor.