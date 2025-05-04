Tesla'nın son dönemdeki satış grafiğini yukarı çekmesi beklenen yenilenen Model Y, beklenenin çok altında bir satış performansı gösterdi.

Tesla, Avrupa pazarında yaşadığı kan kaybını yenilenen Model Y ile durdurmayı planlıyordu ancak 2025'in ikinci çeyreğine girilirken açıklanan yeni verilere göre şirket için işler hiç açıcı değil.

Özellikle Avrupa için geliştirilen ve yenilenen Model Y modeli, pazardaki kan kaybını durdurmak bir yana, düşüş trendini bile kıramadı. 2025’in ilk çeyreğinde Tesla’nın Avrupa satışları geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında geriledi.

2025'in ikinci çeyreğinde satışlarda %50 düşüş

İkinci çeyrek başlarken de aynı gerileme devam etti. Avrupa’nın beş büyük pazarındaki veriler, Tesla’nın satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %50 civarında düştüğünü gösteriyor.

Daha çarpıcı olan ise bu düşüşlerin Avrupa genelindeki elektrikli otomobil pazarının aynı dönemde %24 büyümesine rağmen yaşanması oldu. Görünüşe göre Tesla, büyüyen pazarda yerini koruyamıyor ve Çinli rakiplerinin her geçen gün gerisinde kalıyor.

Satışlardaki düşüş Tesla’nın finansal tablolarına da net şekilde yansıdı. 2025’in ilk çeyreğinde otomotiv gelirleri %20 azalırken, şirketin net kârı %71 gibi ciddi bir oranda düştü.

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Sizce Tesla'yı nasıl bir gelecek bekliyor? Şirket yeniden şaşaalı günlerine geri dönebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.