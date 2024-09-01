Yıllardır sorgulamadan kabul ettiğimiz gerçeklerden biri, yıldızların 5 köşeli olduğudur. Ancak bu bilgi yanlıştır ve onlar genellikle küreseldir. Peki yıldızlar neden 5 köşeli gibi görünür?

Evet evet yanlış duymadınız. Aslında yıldızlar o bildiğiniz şekle sahip değil.

Peki o zaman neden yıldızları 5 köşeli şekliyle kabul ettik?

Aslında insanlar, algıladıkları görüşe göre görüntüleri yeniden oluşturur.

Gece gökyüzüne baktığımızda yıldızların çok sayıda uzun noktaları varmış gibi görünür. İlginç olan ise esas yapılarına rağmen yıldızların bize görsel olarak neden bu kadar farklı göründüğüdür.

Bu görüş, yalnızca insanlara özgü değildir. Görme yeteneği olan hemen hemen her canlıyı kapsar. Yüksek güçlü teleskoplar bile yıldızların bu temsilini, sivri figürler olarak yansıtır.

Bu yanıltıcı fenomenin ilk sebebi, ışığın doğasıyla ilişkilidir. Işık hem dalga hem de parçacık dinamiğine aynı anda uyacak şekilde hareket eder. Bir foton olarak düz yollara yapışır ve diğer durumlarda ise dalga benzeri özellikler gösterir.

Sezgisel kavrayışımızla çelişmesine rağmen ışığın bu dalga-parçacık ikiliği, güçlü bir bilimsel dayanağa sahiptir.

Dalgaya benzer özellikler, uzaktaki bir nesneden yayılan ışık dalgalarının, bir nesnenin veya açıklığın etrafında hafifçe sapmasına veya kırılmasına sebep olur. Böylece indikleri yüzeyde ilginç desenler oluşturulur.

Bu durum ışığın, kendi gözlerimiz gibi küçük bir açıklıktan geçtiğinde ortaya çıkan ışıltılı ve sivri uçlu etkiyi açıklar.

Öte yandan göz merceklerimizi oluşturan lifler, belirli noktalarda kesişerek dikiş çizgileri olarak bilinen çok küçük yapısal kusurlara sebep olur.

Işığın bu dikiş çizgileriyle etkileşimi, yıldız benzeri bir iz oluşturarak onları beş köşeli bir şekle benzetir. Özetle yıldızların bize 5 köşeli gibi gözükmesi, ışığın ve göz merceklerimizin bize bir oyunudur.

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