Gökyüzünde bizi hep meraklandıran bir şey olmuştur. Bunlardan birisi de geceleri gökyüzünü parlatan yıldızlar… Üstelik içlerinde bir tanesi var ki hep sabit kalıyor. Ya da biz öyle sanıyoruz!

Hepimizde merak uyandıran gökyüzü olayları olsa da bize en yakın yıldızlarda da hâlâ çözemediğimiz bir şeyler var.

Bu merak, özellikle kutup yıldızının özel konumuyla daha da derinleşiyor. Kutup yıldızı, gerçekten de hareketsiz duruyor mu?

Kutup yıldızı, gökyüzünde sabit bir noktada duruyor gibi görünüyor.

Özellikle geçmişten bugüne duyduğumuz bir şey var: Kutup yıldızı kuzeyi gösteriyor. Özellikle sabit görüntüsünden ve bizlere küçüklüğümüzden beri öğretildiği üzere ‘parlak’ olmasından ötürü gökyüzündeki en parlak yıldızı Kutup Yıldızı sanıyoruz.

Dünya, eksen etrafında dönerken bir yıldız, bu eksen doğrultusunda yer alırsa konumu değişmez. İşte bu yıldız da genelde kutup yıldızı olur.

Kutup yıldızının bu sabit görünümü, aslında Yer'in dönüş hareketiyle ilgilidir.

Yer, kendi ekseni etrafında dönerken gözlemcinin bakış açısına bağlı olarak diğer yıldızlar gökyüzünde dairesel bir hareket izlerler. Kutup yıldızı ise neredeyse tam olarak bu dönüş ekseni üzerindedir ve bu yüzden gece boyunca nispeten sabit kalır.

Ancak unutmamak gerekir ki kutup yıldızı da zamanla değişir. Yerin dönüş ekseni, zamanla bir yalpalama hareketi yapar ve bu durum kutup yıldızının yerini değiştirebilir.

Yani şu anki kutup yıldızı binlerce yıl boyunca bu rolü üstlenmeye devam edecekken daha sonra bu görevi bir başka yıldıza devredecek.

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