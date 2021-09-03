Yeni eğitim-öğretim yılı için hibrit eğitim modeli açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime katılacak öğrencilerden COVID-19 aşısı olmalarını rica etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile birlikte gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özvar, salgından bağımsız olarak Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) kredilerinin %40'ının online ders olarak verilebileceğini dile getirdi.

Özvar, aynı zamanda yüz yüze eğitime geçecek öğrencilerin tedbirli olup aşı olması gerektiğini vurgularken, hem üniversite kampüslerinde hem de yurtlarda COVID-19'a karşı yeteri kadar tedbir aldıklarını dile getirdi.

"Kampüsler için aldığımız tedbirler yurtlar için de geçerli"

Özvar, öğrencilerin aşı olması gerektiğini vurgulayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum."

Yurtlarda aşı olmuş ve olmamış öğrencilerin iki farklı bölgeye ayrılacağına dair soruları yanıtlayan Özvar, bu konu hakkındaki açıklamanın Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacağını belirtirken; "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.