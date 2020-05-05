Son Dakika: YÖK, Sınav Süresinin Uzatılacağını Belirtti

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sonucunda birçok alanda değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin yapıldığı bir konu da eğitim oldu. YÖK, virüs sebebiyle sekteye uğrayan üniversiteye geçiş sınavıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Koronavirüs sebebiyle üniversite sınavlarının tarihleri büyük bir belirsizlik içerisine girmişti. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerse üniversiteye hazırlık sorularının dışında sınavın nasıl yapılacağı ve nasıl bir sınavın kendilerini beklediği gibi sorularla da başa çıkmak durumunda kaldı.

26 Mart tarihinde yapılan YKS sınav tarihi açıklaması sonucunda TYT ve AYT sınavları sırasıyla 25 ve 26 Temmuz olarak belirlenmiş, tarihler ertelenmişti. Normal şartlarda 20 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan sınavların ertelenmesi de öğrencilerin hazırlanması için belirli bir süreyi öğrencilere tanımıştı ancak bu durum, cumhurbaşkanının bugün yeni sınav tarihi açıklamalarıyla değişti.

Sınav süresi uzatılacak, baraj puanı düşürülecek:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Yükseköğretim Kurulu, sınava ilişkin yeni bir açıklama getirdi.

YÖK'ün yaptığı yeni açıklamada "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı" ifadelerine yer verildi. Yapılan değişiklikler yalnızca sınav süresiyle sınırlı kalmadı.

YÖK, yaptığı açıklamalarda lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı uygulamasının yalnızca bu seneye mahsus olmak üzere 170'e indirildiğini belirtti. Puan sisteminin değişmesinin yanı sıra sınavların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, koruyucu önlemler alınarak en uygun şekilde yapılacağı da aktarıldı.

Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi de belirlendi

Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından eğitime yönelik belirlenen sınav tarihleri arasında yalnızca üniversite sınavları değil, aynı zamanda liseye geçiş sınavlarına da yer verildi. Yapılan açıklamalarda LGS'nin 20 Haziran, AÖS'ün de 14 Haziran'da yapılacağı aktarıldı.