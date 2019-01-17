Akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüşler, donanım üreticilerinin de gelirlerini etkiliyor. Apple, Huawei ve Qualcomm gibi sektör devleri için 7 nm işlemci üretimi yapan TSMC, 2019'un ilk çeyrek gelirlerinde %14'lük düşüş yaşanmasını beklediklerini açıkladı.

2019 yılı, 7 nm işlemci üretimi ile adını sıkça duyduğumuz TSMC için iyi başlamayacak gibi görünüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mark Liu, bir konferans sonrası yaptığı açıklamada, "H2 akıllı telefonların piyasaya çıkışı, durumu düzeltebilir fakat şu an için akıllı telefon satışlarında yaşanan düşüş sebebiyle tedarik zincirindeki stok oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Şirketin gelir analizini yapan analistlere göre bu stok fazlasının, 2019'un ilk çeyreğinde şirket gelirlerini %14 düşürmesi bekleniyor. TSMC'nin ilk çeyrek performansları karşılaştırıldığında yaşanacak bu gelir kaybının, 2009'da yaşanan %54'lük düşüşten sonraki en büyük düşüş olduğu göze çarpıyor.

TSMC'nin 2019'un tamamındaki gelirlerinin ise geçen yıla göre %1 ile %3 oranında artması bekleniyor. Şirketin Finans Grubu Başkanı Lora Ho, "Bu yılki sermaye harcamalarımızı, 10 milyar dolar ile 11 milyar dolar arasında bir seviyeye çekmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

TSMC'nin 2018'de 4. çeyrek kârı, 3.24 milyar dolara gerilemişti. Aynı dönem satışlarda ise %2'lik bir artış yaşanarak 9.40 milyar dolar gelir elde edilmişti. Şirketin 2019 yılı performansında düşüş yaşanıp yaşanmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.