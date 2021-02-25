Young Executive Academy İçin Son Başvuru Tarihi 26 Şubat

Yaklaşık 6 ay sürecek ve online olarak gerçekleştirilecek Young Executive Academy'ye kayıt olmak için son günler.

ÖğrenciKariyeri tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Young Executive Academy (YEA), 5 farklı alanda geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyor. İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0, Satış ve Pazarlama, Big Data ve Girişimcilik alanında uzman olmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara yönelik olan program, bu sene 6 ay sürecek ve online gerçekleşecek.



Geleceğin yönetici adayları, 6 Ay boyunca 80'dan fazla şirket ile bir araya gelecek. Ön başvuru sonrası yapılacak online sınavda başarılı olan öğrenciler, akademiye katılma hak kazanacak. Etkinlik boyunca şirket sunumlarının yanı sıra workshop ve networking ile şirketlerle online portallar üzerinden görüşmeler de yapılacak.

İster öğrenci, ister girişimci olun; YEA Online Akademi, daha iyi bir profesyonel olma yolunda destekleyici olacak. Akademi sonunda Başarı veya Katılım Sertifikası verileceğini de hatırlatalım. Etkinliğe 26 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz.