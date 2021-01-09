Popüler video izleme platformlarından bir tanesi olan YouTube, telif ihlalleri konusundaki kurallarını daha da katılaştırdı. Buna göre 90 gün içerisinde 3 kez ihlal uyarısı alan kanallar, platformdan tamamen kaldırılacak.

Dünyanın en büyük video izleme platformu YouTube, telif hakları konusunda oldukça katı kurallara sahip. Videolarında başka videoların ve şarkıların kullanımı, genellikle telif hakkı ihlâli uyarısıyla sonuçlanıyor. Tabii burada en çok 'tepki' kanalları öne çıkıyor.

Ancak YouTube, bu konudaki önlemlerini daha da katılaştırmaya karar vermiş görünüyor. Platformun bu kararı vermesinin sebebi ise çarşamba günü ABD'de yaşanan kongre baskını olayını tepki videolarında kullanan kanallar oldu.

YouTube, telif kurallarını katılaştırıyor

Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesi ve bazı eyaletlerde yapılan tekrar sayımlarda da sonucun değişmemesi Trump'ın komplo söylemlerini değiştirmemişti. Trump, ısrarla seçimlerde hile yapıldığını söylemiş ve birçok kişi tarafından yaşanan kongre baskınından da sorumlu tutulmuştu.

Yaşanan bu olaylar sonrası YouTuber'lar, yanlış bilginin yayılması konusuna ön ayak olsalar da tepki videoları çekmeye başlamıştı. YouTube da bu konudaki önlemlerini daha da katılaştırmaya karar verdi. Peki, YouTube'un telif hakları konusunda katılaştırdığı kurallar neler?

Buna göre bir kanal, ihlâl uyarısı alırsa bir hafta boyunca herhangi bir video yükleyemeyecek. Aynı kanal 90 gün içerisinde ikinci ihlali alırsa iki hafta boyunca hiçbir şey paylaşamayacak. Aynı kanal 90 gün içerisinde üçüncü ihlali alırsa kanal YouTube'dan tamamen kaldırılacak. Kanal, söz konusu ihlal videosunu kaldırsa da aldığı uyarı sayılmaya devam edilecek.

YouTube'un getirdiği bu yeni kuralların tepki kanallarını ne kadar etkileyeceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.