YouTube kanalı açalı 1 ay bile olmayan Merve Boluğur, Instagram üzerinden paylaştığı hikaye ile şarkı çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Boluğur'un bu açıklaması, Işın Karaca dahil pek çok isimden tepki çekti.

2 hafta önce bir YouTube kanalı açarak yeni medyaya merhaba diyen Merve Boluğur, Daha ilk videosuyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. Şu ana kadar “teaser” dahil kanala yalnızca 3 video yükleyen Boluğur, 27,4 bin aboneye ve 900 binin üzerinde toplam izlenmeye ulaşmış durumda.

Dün akşam Instagram hesabı üzerinden yeni bir hikaye paylaşan Merve Boluğur, “Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda” ifadelerini kullanmıştı. Aslen bir oyuncu, son iki haftadır da bir YouTuber olan Merve Boluğur’un şarkı çıkaracağını açıklaması, tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medya kullanıcılarından hem olumlu hem de olumsuz yorumlar oldu. Pek çok kullanıcı için asıl merak konusu ise eski şarkısı bulunmayan Merve Boluğur’un “yeni” şarkısının nasıl olacağıydı.

Işın Karaca’dan Merve Boluğur’a: Bir sen eksiktin!

Merve Boluğur’un şarkı yapacağını açıklamasına bir yorum da tecrübeli sanatçı Işın Karaca’dan geldi. “Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!” diyen Karaca, aslen oyuncu olan Boluğur’un YouTube’dan sonra müzik piyasasına da el atmaya karar vermesine tepkisini göstermiş oldu.

Merve Boluğur’un “Yeni Şarkım Yolda” paylaşımına sosyal medyadan gelen tepkiler