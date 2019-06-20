Platformundaki yorumları kontrol etme konusunda büyük sıkıntılar yaşayan YouTube, bu sorunun üstesinden gelmek için yeni bir yöntem deniyor.

Video yayını konusunda neredeyse tekel konumunda olan ve her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği YouTube, videoların altına gelen yorumlarla ilgili bir önlem almaya hazırlanıyor. Platformundaki yorumlar hakkında pek de iç açıcı bir geçmişe sahip olmayan YouTube, gelen kötü ve platformun adını karalayan yorumların önüne geçmek için yeni bir özellik deniyor. Bu özelik sayesinde kullanıcılar, videoların altına gelen yorumları görmeyecek ve bu özellik Android uygulamasında varsayılan olarak ayarlanacak.

XDA Developers’ın bildirdiği özellik şu anda Hindistan’da kullanılıyor. ‘Beğen’ ve ‘beğenme’ düğmelerinin yanında bulunan ‘yorumlar’ tuşuna bastığınız zaman yorumları görebiliyorsunuz. Bu özellik, beklenmedik yorumlarla bir anda karşılaşma ihtimalinizi azaltıyor.

YouTube, Mart ayında reşit olmayan kişileri içeren videolarda yorumları engellemişti. Şu an için yorumları gizleme özelliğinin ne zaman daha geniş kitlelerce kullanılacağı bilinmese de özelliğin kademeli şekilde dağıtılması bekleniyor.