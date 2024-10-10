YouTube, birkaç gün önce gündeme gelen "Atla butonu kaldırılıyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, YouTube ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeden bahsetmiştik. Reddit gibi forumlarda paylaşılan bilgilere göre YouTube'un mobil uygulaması, reklamlar gösterilirken devreye giren "Atla" butonunu ortadan kaldırmaya başlamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. YouTube'un üst düzey yöneticilerinden Oluwa Falodun, olayın pek de anlatıldığı gibi olmadığını açıkladı. Evet, YouTube geliştiricileri Atla butonu ile ilgili bir çalışma içerisindeydiler ancak söz konusu butonun tamamen kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildi.

"Atla düğmesi gitmiyor, sadece değişiyor"

Oluwa Falodun tarafından yapılan açıklamaya göre Atla butonu gitmiyor. Kullanıcılar, geçmişte olduğu gibi de bundan sonraki süreçte reklamın 5. saniyesi itibarıyla bu butonu görebilecekler. Ancak Falodun , YouTube'un reklam oynatıcısındaki ögeleri azaltmak istediklerini, bundan kaynaklı olarak da gösterim biçiminde değişiklik yapacaklarını ifade etti.

YouTube tarafından yapılan resmî açıklama, Premium abonesi olmayan kullanıcılara nefes aldıracak gibi görünüyor. Ancak reklamlar, artık YouTube'un ayrılmaz bir parçası hâline geldi ve bundan kurtulmanın tek resmî yolu da Premium abonelik satın almak.