YouTube, küfürlü videolardaki para kazanma politikasını değiştirdi. Artık başlarında küfür edilen videolar, sınırlı değil, tam para kazanma imkânına sahip olacak.

YouTube, şüphesiz içerik üreticilerine en çok para kazandıran platformlardan biri. Ancak her platformda olduğu gibi YouTube’da da para kazanmak için belli şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Küfürlü videolar da bunlar arasındaydı. Şirket, ilk saniyelerinde çok küfür edilen videolarda şimdiye kadar “sınırlı para kazanma” imkânı sunuyordu.

Ancak YouTube yöneticisi Conor Kavanagh tarafından yapılan açıklama, bu durumun değişeceğini gösterdi. Kavanagh’a göre ilk 7 saniye boyunca ağır küfür içeren videolar, artık tam para kazanma imkânına sahip olacak.

Önceden 15 saniyeden önce küfür edince tam para kazanılamıyordu

Yani artık izlediğiniz videoların birinin başlarında ağır küfürler varsa o video, herhangi bir sınırlama olmadan diğer videolardan ile aynı reklam gelirini elde edip para kazanabilecek. Şirket, Kasım 2022’den beri videoların ilk saniyelerinde ağır küfürlere sınırlı para kazanma uyguluyordu. 15’inci saniyenin ardından ise küfür problem olmuyordu. Ancak bu durum artık değişti.

YouTube’un küfürlü içerik politikası içerik üreticileri tarafından eleştirilen bir konuydu. Birçok kişi, uygulanan bu kısıtlamayı “saçma” olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyordu. Şirket, bu kararı yayın standartları nedeniyle almıştı. Kavanagh da açıklamasında en başta reklamverenlerin küfür ile reklamlar arasında belli bir süre olmasını istediğini ancak son zamanlarda bu beklentinin değişerek artık küfür etmenin bir sorun yaratmadığını aktardı. Bu da politikanın değişmesine yol açtı.