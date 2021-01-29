YouTube'a uzun zamandır beklenen yeni bir özellik geldi. Artık kullanıcılar videolarından ve canlı yayınlarından uzunluğu 5 - 60 saniye arasında değişen kısa videolar kırparak yayınlayabilecekler.

YouTube kullanıcıları, çok yakında yepyeni bir özelliğe kavuşacak. Henüz test aşamasında olan ve yalnızca bazı hesapların kullanımına sunulan bu yeni 'Clips' özelliği sayesinde kullanıcılar videolarından ve canlı yayınlarından kısa videolar kırpıp düzenleyerek farklı platformlarda paylaşabilecek.

Twitch kullanıcılarının aşina olduğu bu özelliğin, test aşamasında elde edilecek geri dönüşlerle birlikte geliştirilmesi ve sonrasında tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu özellik ile birlikte YouTube kullanıcıları bu kısa videoları düzenleyip diledikleri sosyal medya platformlarında paylaşabilecekler.

Bazı video içerikleri için özellik kullanım dışı bırakılacak:

Gelen ilk bilgilere göre özellik çocuklar için üretilen videolarda, 8 saatten uzun canlı yayınlarda ve hala devam etmekte olan canlı yayınlarda kullanılamayacak. Ayrıca bu kısa videolar, video üreticilerinin söz konusu içeriği kaldırması durumunda silinecek.

Düzenli olarak platformda yaptığı yenilikler ve geliştirmeler ile çeşitliliği artırmaya ve sosyal medya dinamiklerine uygun hale getirmeye çalışan YouTube bu hamle ile de benzer bir amaç edinmiş gibi görünüyor. Çünkü bu özellik ile birlikte YouTube videolarının ve yayınlarının bir nevi ön izlemesi oluşturulacak ve yayıncılar kolayca bu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak daha çok etkileşim sağlayabilecek.

Özelliği nasıl kullanabileceğiz?

YouTube Clips özelliğini kullanabilmek için videoda yer alan klip simgesine dokunarak karşınıza çıkan ekranda kırpacağınız kısmı seçmeniz gerekecek. Sonrasında kırptığınız kısa videoya bir başlık ekleyerek dilediğiniz platformda paylaşabileceksiniz. Böylece tüm sosyal medya platformlarındaki takipçileriniz de çok daha kısa yoldan videonuza göz atma şansı yakalamış olacak.