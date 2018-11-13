YouTube’da Gözünüzden Kaçabilecek Haftanın En İyi 10 Videosu

Webtekno Trendler köşemizde, her hafta yayınlanmış birbirinden kaliteli YouTube videolarını sizin için seçip sunmaya devam ediyoruz. Yine farklı kategorilerdeki içeriklere sahip olan, bilgi dozu yüksek, eğlenceli ve izlemesi zevkli içerikleri sizin derledik, hoş geldiniz.

YouTube’da dolaşırken birbirinden karmaşık ve kalitesiz olan içeriklerden, televizyonda sürekli karşınıza çıkması yetmiyormuş gibi trendlerden de eksik olmayan dizi fragmanlarını görmekten sıkıldığınızı biliyoruz. Webtekno Trendler listesinde, sizin için seçtiğimiz 10 videoyu bug hafta da sunuyoruz.

THY’nin Ridley Scott tarafından yönetilmiş reklam filminden tutun, bağımlılık yapan 10 oyuna kadar her konuda eğlence içeriği listede yer alıyor. Lafı daha da uzatmadan listeye geçiş yapalım.

Anıtkabir’in tarihi / Sunay Akın / Belgesel:

Anıtkabir'in inşa ediliş sürecine ışık tutan bu mini-belgesel türündeki video, Sunay Akın'ın anlatımıyla bambaşka bir etkiye sahip.

Altın nasıl oluşur? / Bilim Terk / Eğitim:

Çocuklar için hazırlanmış bir içerik gibi dursa da bu videoda, altının tarih boyunca nasıl bir yolculuktan geçtiğiniz öğreniyoruz.

Yazılımcılar Kaç Para Kazanıyor? / Para Nerede? / Belgesel:

Hani o hep merak edilen konu vardır ya... Yazılımcıların ne kadar kazandıkları her zaman merak konusu olmuştur. Bu videoda da bu soruya cevap buluyoruz.

Bağımlılık yapan 10 oyun / WatchMojo TR / Oyun:

Listeye oyunseverler için koyduğumuz bu içerikte, dijital oyunlar tarihinin belki de en yüksek düzeyde bağımlılık yapan 10 oyununu izliyoruz.

Çizgi romanları kurtaran kahraman Stan Lee / Ezgi’nin Kanalı / Sinema:

Marvel karakterlerinin fikir babası olan Stan Lee, 12 Kasım 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Ezgi ve Anıl'ın anlatımıyla, Stan Lee'yi yakından tanıyoruz.

Adil Kullanım Kotası ne? / Habertürk TV ve Serdar Kuzuloğlu / Haber:

Teknoloji yazarı ve İnternet Ekipler Amiri Serdar Kuzuloğlu, AKK konusunda değerlendirmede bulunduğu bir açıklama yapıyor. Dinlemekte fayda var.

Ünlü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen THY reklam filmi / THY / Reklam:

Gladyatör ve Alien gibi filmlerle adını duyuran Ridley Scott, Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filminde kamera arkasına geçti. İzliyoruz.

Sırlarla dolu antik yapılar / Bilim Adına Her Şey / Belgesel:

Dünya üzerindeki gizemi tam olarak aydınlatılamamış antik yapılar hakkında uzun bir belgesel izlemek isteyenler için oldukça ideal bir video.

Dünyanın ilk yapay zeka TV sunucusu / Barış Özcan / Teknoloji:

Japon televizyonlarında göründükten sonra dünyada gündem yaratan yapay zeka destekli, aşırı insansı spikere bir de Barış Özcan gözünden inceliyoruz.