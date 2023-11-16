YouTube, mırıldanmaları bile şarkıya çevirebilecek yeni yapay zekâ aracını test etmeye başladı. Üstelik bu yapay zekâ pek çok ünlü ismin sesini de taklit edebiliyor.

YouTube, Google'ın DeepMind yapay zekâ laboratuvarıyla birlikte geliştirdikleri yeni yapay zekâ müzik özelliklerini test etmeye başlıyor. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olan ise Dream Track adı verilen özellik. Bu özellik ile ünlü şarkıcılara istediğimiz şarkıyı söyletebiliyoruz. Hatta var olmayan şarkıları bile...

Sistemin işleyişi aslında oldukça basit. Üretken yapay zekâlar ile birlikte alıştığımız üzere bir bir yazılı komut vereceğiz. Yapay zekâ da bizim verdiğimiz komutlara uygun olarak şarkı sözleri oluşturacak. Sonrasında da seçtiğimiz şarkıcıların ağzından, 30 saniyeye kadar bu sanatçıların sesinden parçaları dinleyebileceğiz.

Yapay zekâ şarkıyı oluşturup söyletecek

Bu proje için YouTube, dokuz sanatçı ile anlaşmaya vardı. Bu isimler Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain ve Troye Sivan oldu. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Lovato, sanatçıların da geleceği şekillendiriyor gibi duran yapay zekâya katılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Dream Track, DeepMind'ın en gelişmiş müzik oluşturma modeli olarak gösterilen Lyria'yı kullanacak. YouTube, Lyria'nın eklenmesinin gelecek ürünler ve araçlar için geri bildirim toplamayı teşvik edeceğini söylüyor.

Mırıltılar müzik olacak

Bu girişimin sanatçılar ile hayranlar arasında daha derin bir bağ yaratmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğine dair keşifler yapılabileceğine inandığını söyleyen YouTube'un müzik departmanının başkanı Lyor Cohen ve firmanın üst düzey yöneticilerinden Tony Reid, ayrıca özelliği kullanarak müzik oluşturulabileceğini de açıkladı. Bu yeni araç ile biraz mırıldanarak ya da ses çıkararak üflemeli enstrümanlar ile yapılacak müzikleri oluşturmak mümkün olacak.

"Yapay zekânın potansiyeli inanılmaz heyecan verici," diyen Cohen, "Ancak herhangi bir yeni teknolojiye sorumluluk sahibi şekilde yaklaşmamız gerekir ve bunu unutmadık. Bu da yapay zekânın amacının insan yaratıcılığını artırmak olduğunu -onun yerini almak olmadığını- anlamaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

YouTube ayrıca bu özellik kullanılarak oluşturulmuş iki de örnek şarkı yayımladı.

Charlie Puth'un sesiyle, "Zıt kutuplar birbirini çeker" komutuyla oluşturulmuş şarkı:

Florida yöresine ait bu eserin beste ve güftesi Dream Track'e ait, ses ise T-Pain'e, "Güneşli bir Florida sabahında, R&B" komutuyla geliyor: