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YouTube, GTA 6 Çıkışına Özel 24 Saatlik Dev Bir Canlı Yayın Gerçekleştirecek

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YouTube, GTA 6’nın 19 Kasım’daki çıkışını dünyaca ünlü içerik üreticilerinin katılacağı 24 saatlik özel canlı yayınla kutluyor.

YouTube, GTA 6 Çıkışına Özel 24 Saatlik Dev Bir Canlı Yayın Gerçekleştirecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

YouTube, Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6’nın 19 Kasım’daki çıkışını kutlamak amacıyla 24 saat sürecek özel bir canlı yayın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

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Çok sayıda ünlü içerik üreticisini bir araya getirecek olan bu büyük etkinlik şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.

İçerikten Görseller

YouTube, GTA 6 Çıkışına Özel 24 Saatlik Dev Bir Canlı Yayın Gerçekleştirecek
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Etkinlik detayları ve yayın takvimi

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YouTube, yaklaşan lansman şerefine internet sitesindeki resmî kanalının tasarımını tamamen yenileyerek ikonik "Vice City" atmosferini yansıtan pembe tonları ve palmiye ağacı temasına bürüdü. Platformun X hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre büyük yayın, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek ön gösteriyle başlayacak.

Tam bir gün boyunca kesintisiz GTA 6 içeriklerinin sunulacağı yayında oynanış görüntüleri, derinlemesine tartışmalar ve özel bölümler yer alacak. Küresel çapta geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen etkinlik İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Arapça, Japonca, Portekizce ve Endonezce olmak üzere yedi farklı dilde yayınlanacak.

Yayında yer alacak içerik üreticileri

YouTube, GTA 6 canlı yayın maratonuna katılacak içerik üreticilerinin ilk listesini de paylaştı. Resmî hesaptan duyurulan ve yayında boy gösterecek popüler isimler şu şekilde:

  • Kat Buno
  • Zhong
  • Nought
  • Rivers
  • Kinda Funny Games
  • Bilal Fadili
  • GamerCosta
  • JuanSGuarnizo
  • Jake Baldino
  • Jelly
  • Carole Quintaine
  • Rima
  • Loserfruit
  • TGG
  • Cinna
  • Caylus
  • Windah Basudara
  • Anwar Jibawi
  • Sharkshe
  • Skorpion Gamer
  • Total Gaming
  • MikeShowSha
  • Any Austin
  • KIMBLUE
  • Sleepground TV
  • Akagami No Tomo
  • Jazzy Guns
  • PAYAL GAMING
  • Samira Close
  • Autumn
  • JoblessGarrett
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