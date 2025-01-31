YouTube Premium için bir süre önce duyurulan yeni özellikler, kullanıcıların erişimine açıldı. Aboneler, bu yeni özellikleri şimdilik test edecekler. Peki YouTube Premium'un yeni özellikleri neler sunuyor?

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz günlerde YouTube Premium abonelerine sunulacak bir dizi yeni özellik duyurmuştu. Bu özellikler, YouTube Premium abonelerinin video izleme deneyimlerini büyük ölçüde iyileştirecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. YouTube Premium için hazırlanan özelliklerin, an itibarıyla test edilebileceği açıklandı. Google tarafından yapılan açıklamaya göre aboneler, söz konusu özellikleri bir süreliğine test edecekler. Özellikler, sonraki aşamada da kalıcı olarak platforma eklenecek.

YouTube Premium için sunulan yeni özellikler, ne zamana kadar test edilecek?

4x oynatma hızı (iOS ve Android, 26 Şubat'a kadar )

) Shorts Akıllı İndirmeler (iOS, 19 Şubat'a kadar )

) Shorts Picture-in-Picture (iOS, 19 Şubat'a kadar )

) 256kbps ses (iOS ve Android, 22 Şubat'a kadar )

) Web’de "İleri Atla" (tarayıcılar, 5 Şubat'a kadar)

Peki bu özellikler neler sunuyor? YouTube Premium'un yeni özellikleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızı aşağıdaki haberimize bekliyoruz.