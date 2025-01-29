Son günlerde YouTube'da karşılaşılan reklamların süreleri epey uzamaya başladı ve görünüşe göre YouTube bunu kasıtlı yapıyor.

YouTube, kullanıcılarını şaşkına çeviren uzun reklamlarla son günlerdir gündemde. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların fark etmiş olduğu yaklaşık 1 saatlik atlanamayan reklamlara bugün bir yenisi daha eklendi ve bu seferkiler tam 3 saat uzunluğunda.

Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar 57 dakika ile 3 saat arasında uzunluğa sahip atlanamayan reklamlara rastladıklarını belirtiyor. Asıl merak konusu olan konu ise YouTube'un bu reklamları kasıtlı olarak ekleyip eklemediği.

Reklam engelleyici kullananlar daha uzun reklamlar görüyor

İlk olarak bazı kullanıcılar reklamlarda "Reklamı Atla" seçeneğinin kaybolduğunu ve reklam sürelerinin aniden uzadığını fark etti. İşin aslı ise YouTube'a dayanıyor.

Belirtilene göre YouTube bu tarz uzun reklamları özellikle reklam engelleyici kullanan kullanıcılarda gösteriyor. Normal kullanıcılar ise hâlâ standart YouTube reklam politikaları kapsamındaki reklamlarla karşılaşıyor.

Bu yeni reklam stratejisi, YouTube'un reklam engelleyicilere karşı aldığı sert tedbirlerin bir parçası. Şirket, içerik üreticilerini desteklemek için reklamların vazgeçilmez olduğunu belirtirken, kullanıcıları YouTube Premium'a abone olmaya teşvik etmeye çalışıyor.

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