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YouTube Shorts'ta Büyük Değişiklik: Bu Videolar Artık Karşınıza Çıkmayacak!

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Google, YouTube Shorts'ta emeksiz ve kopya videoların erişimini azaltarak özgün içerikleri öne çıkaracak yeni bir algoritma güncellemesi duyurdu.

YouTube Shorts'ta Büyük Değişiklik: Bu Videolar Artık Karşınıza Çıkmayacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, YouTube Shorts akışınızda karşılaştığınız kısa videoların kullanıcılara daha fazla değer sunması amacıyla yeni bir adım atıyor. Şirket, özgün içerikleri öne çıkarırken, diğer içerik üreticilerinden alınıp üzerine anlamlı bir katkı eklenmeden yeniden yüklenen videoların erişimini kısıtlamak için öneri sistemlerini güncelliyor.

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Google, izleme geçmişi ve ilgi alanları gibi milyarlarca sinyali değerlendirerek kullanıcılara en uygun içerikleri sunduğunu belirtiyor ancak platformda hızla yayılan "çalıntı" veya özgünlükten uzak videoların önüne geçmek, yeni dönemin en büyük önceliği hâline gelmiş durumda.

İçerikten Görseller

YouTube Shorts'ta Büyük Değişiklik: Bu Videolar Artık Karşınıza Çıkmayacak!
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Kopya kanalların kazancı ve önerilmesi düşecek

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Google’ın bu hamlesi yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmayıp, emek vererek özgün içerik üreten kişilerin öne çıkmasını ve büyümesini de destekleyecek. Başka kanalların videolarını toplayıp belirli bir tema altında hiçbir kritik değişiklik yapmadan paylaşan hesaplar, bu güncellemeden en çok etkilenen taraf olacak. Dağıtımı kısıtlanan bu kanallar için süreç, doğrudan gelir kaybı anlamına geliyor.

Özellikle bir yayın kaydının veya popüler bir ses kaydının üzerine sadece sürüş görüntüleri ya da alt yazı eklenerek oluşturulan videolar, Google’ın erişimini kesmek istediği tipik örnekler arasında yer alıyor. Şirket, şablon değiştirmek veya basit teknik düzenlemeler yapmak gibi yüzeysel dokunuşları "özgün katkı" olarak kabul etmiyor.

YouTube, yaratıcı formatların platformun önemli bir parçası olduğunu vurgularken, içerik üreticilerine birer hikâye anlatıcıları olmalarını tavsiye ediyor. Başka bir içeriği paylaşırken dahi üzerine kendi sesinizi, bakış açınızı ve yorumunuzu eklemeniz gerektiği ifade ediliyor. Bir başkasının emeği üzerinden hiç çaba sarf etmeden izlenme ve gelir elde etme devrini kapatmayı hedefleyen Google'ın bu planının ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemde göreceğiz.

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