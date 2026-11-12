WhatsApp, iOS İçin Yepyeni Bir Sekmeyi Test Ediyor: Çevrimiçi Olanları Anında Görebileceksiniz

WhatsApp’ın iOS’ta test ettiği Kişiler sekmesi, çevrimiçi olanları sohbete girmeden görmeyi sağlayacak. Yeni bölüm, mevcut gizlilik ayarlarına bağlı olarak çalışacak.

WhatsApp’ta birine yazmadan önce çevrimiçi olup olmadığına bakmak için sohbetini açıyoruz. Uygulamanın iOS beta sürümünde test edilen Kişiler sekmesiyle bu bilgiye doğrudan rehberden ulaşılabilecek. Bir süredir üzerinde çalışılan yeşil nokta göstergesi de bu bölümde yer alacak.

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Yeni düzenlemede alt menüdeki Topluluklar sekmesinin yerini Kişiler alıyor. Topluluklar kaldırılmıyor, Sohbetler bölümündeki bir filtreye taşınıyor. Yeni sekmeden sohbet başlatılabilecek, rehbere kişi eklenebilecek ve iPhone’un adres defteriyle senkronizasyon sağlanabilecek.

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Favoriler ve son aktif olanlar aynı listede

Kişiler sekmesinin en üstünde favoriler bulunuyor. Listeyi aktivite durumuna, alfabetik sıraya veya yaklaşan doğum günlerine göre düzenlemek mümkün.

Çevrimiçi kullanıcılar yeşil noktayla belirtiliyor. Son görülme bilgisini paylaşan kişiler de en son ne zaman aktif olduklarına göre sıralanabiliyor.

Gizlilik ayarları değişmiyor

Son görülme veya çevrimiçi bilgisini gizleyenlerin bu bilgileri yeni sekmede de görünmeyecek. Yalnızca son görülme ve çevrimiçi bilgisini sizinle paylaşan kişilerin durumunu görebileceksiniz.

Şimdilik beta kullanıcılarına sunuluyor

Kişiler sekmesini şimdilik TestFlight üzerinden WhatsApp’ın en yeni iOS beta sürümünü kullanan az sayıda kişi deneyebiliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor ancak herkesin kullanabileceği bir tarih şimdilik açıklanmadı.

Sekmenin alt menüdeki yeri de kesinleşmedi. WhatsApp’ın, Kişiler’i Topluluklar yerine Güncellemeler sekmesinin yerine koyduğu bir düzeni de test ettiği belirtiliyor.