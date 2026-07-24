RTÜK Başkanı, mecliste yaptığı bir sunumda YouTube ve sosyal medya platformlarına denetim gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, TBMM’de bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunum sırasında da çok önemli açıklamalarda bulundu. Sunumda dijital yayıncılık ve sosyal medya platformlarına yönelik yeni adımların sinyallerini verdi.

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Medya tüketiminin büyük ölçüde dijital mecralara kaydığını belirten Daniş, mevcut mevzuatın güncellenmesi gerektiğini vurgulayarak "Mevzuatımızın yenilenmesi ve mümkünse YouTube gibi habercilik, yayıncılık yapan kuruluşları da bizim lisanslamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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YouTube ve sosyal medya platformlarına RTÜK denetimi gelebilir

RTÜK’ün dijital alandaki takibini güçlendirmek istediğini aktaran Daniş, sosyal medyada ve dijital mecralardaki gelişmeleri izleyip raporlayabilecek bir yazılımı "birkaç ay içerisinde" devreye alacaklarını belirtti. Daniş, yasal yetki verilmesi halinde sosyal medya ve dijital mecralardaki yayınların denetlenebileceğini sözlerine ekledi.

Televizyon yayınları, dijital içerik platformları ve sinemalarda uygulanan Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi'nde kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor.Alınan kararla birlikte mevcut sembollere yenileri eklenecek ve çocuklara uygun olmayan içeriklerin yayın saatleri yeni yaş sınıflandırmasına göre yeniden düzenlenecek.

Yapılacak güncellemeler kapsamında sisteme 10+ ve 16+ yaş kategorileri dahil edilecek. Ayrıca bağımlılık ve uygunsuz dil uyarıları ilk kez semboller arasında yerini alacak. Şiddetin türleri, ayrımcılık ve intihar içeriklerine yönelik daha ayrıntılı uyarıların kullanılacağı yeni sistemde zorbalık da ilk kez çok boyutlu şekilde değerlendirilerek içerik sınıflandırmasına dahil edilecek.

Bunların yanı sıra RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Komisyon üyelerine gençlerin medya kullanımı ve dijital okuryazarlığı ile ilgili bir rapor da sundu. Buna göre 26 ilde 15-21 yaş arası 7 bin 511 gençle gerçekleştirilen araştırmaya göre gençler sosyal medyayı günlük ortalama 3 saat 24 dakika, dijital platformları 58 dakika, televizyonu 40 dakika ve radyoyu 38 dakika kullanıyor. Gençlerin yüzde 88'inin sosyal medyada yaş sınırı istediğini ve talep edilen ortalama yaşın 16 olduğunu söyleyen Güler, sosyal medyaya yönelik düzenleme talebinin sadece devletten değil gençlerin kendisinden de geldiğini belirtti.