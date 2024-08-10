YouTube, Premium aboneleri için uyku zamanlayıcıyı test ediyorsa da ücretsiz alternatifler de var.

YouTube Premium abonelerine sunulan ek özelliklere yakın zamanda bir yenisi daha eklenebilir: uyku zamanlayıcısı. YouTube'un test ettiği yeni özellik, belirlenen zamanda içerik oynatılmasını durduruyor.

Uyurken sessiz bir ortam tercih ediyorsanız bu özellik size anlamsız gelebilir ancak pek çok kişi uyurken bir şeyler dinlemeyi ya da bir şeyler izlerken uyuyakalmayı tercih ediyor. Bu yüzden de pek çok uygulamada uyku zamanlayıcı bulunuyor. YouTube da sonunda bu eksiğini kapatıyor.

Uyku zamanlayıcıyı nasıl kullanabilirsiniz?

Özelliği kullanmak için öncelikle Premium kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sonrasında da YouTube'un deneysel özellikler sayfasına giderek uyku zamanlayıcıyı deneyebilirsiniz. Bu sayfada "dene" dediğinizde, açtığınız videolar için uyku zamanlayıcı seçeneğini göreceksiniz. Ne kadar sürede uykuya daldığınıza göre alternatiflerden birini seçebilirsiniz.

Öte yandan iPhone kullanıcısı iseniz her türlü medya içeriği için kullanabileceğiniz sisteme gömülü bir uyku zamanlayıcı bulunuyor. Android cihazlarda ise şu adımları izleyerek kendi uyku zamanlayıcınızı oluşturabilirisiniz:

Modlar ve Rutinler’i açın.

Sağ alt köşedeki Rutinler'e dokunun, ardından sağ üst köşedeki artı simgesini seçin.

"Eğer" bölümünde, "Manuel olarak başlat" komutunu seçin.

"Sonra" bölümünde, "Bir sonraki eylemi bekle" komutunu ekleyin. Burada, zamanlayıcının ne kadar süreceğini seçebilirsiniz.

"Sonra" bölümüne geri dönerek "Bir uygulamayı kapat" komutunu ekleyin ve kapatmak istediğiniz uygulamayı seçin. Bu durumda, bu YouTube olacaktır.

Rutine bir isim verin ve ardından Kaydet'e dokunun.

Zamanlayıcıyı başlatmak istediğinizde, Oynat'a dokunun.