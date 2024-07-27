Etkileşim almak uğruna tren yolundaki bağlantıların ayarlarıyla oynayan bir YouTuber, büyük bir kazaya yol açtı. ABD'de yaşanan olayda YouTuber, hapis cezası alabilir.

İnternet kullanımının yaygınlaşması, insanların etkileşim uğruna her şeyi yapmaya başlamalarına neden oldu. Artık YouTube ve TikTok gibi mecralarda, her türlü anlamsız hareketler görebiliyoruz. Bu haberimizde, işin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir olaydan bahsedeceğiz.

YouTube'da sadece 500 kadar abonesi olan "Capitol City Rail Productions" isimli kanalın sahibi, viral olmak için boyundan büyük bir işe kalkıştı. Tren raylarının ayarlarıyla oynayan 17 yaşındaki genç, bir yük treninin raydan çıkmasına ve toplamda 350 bin dolarlık hasarın oluşmasına yol açtı. Yaşanan tren kazasını inceleyen yetkililer, genç YouTuber hakkında dava açılmasına karar verdiler.

7 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak

Yapılan incelemelere göre tren raylarının yönlerini belirleyen ekipmanlar, bir asma kilit ile bağlanmıştı ve yetkililer, bu asma kilidi açıp gerekli ayarlamaları yapıyorlardı. 17 yaşındaki YouTuber'ın önce asma kilidi kırdığı ardından da trenin gitmesi gereken yolu değiştirdiği tespit edildi.

New York Post'un bildirdiğine göre genç YouTuber, etkileşim uğruna yol açtığı tren kazası için 15 bin dolara kadar para cezası ile yargılanacak. Ayrıca dahası var. Hukukçular, 17 yaşındaki gencin 7 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söylüyorlar. Ancak bunun bile büyük bir şans olduğunu söyleleyim. Zira kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

YouTuber'ın kazayı anbean kaydettiği görüntüler: