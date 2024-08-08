Meta'nın ve YouTube'un özellikle 13-17 yaş arasındaki insanları reklamlarında gizlice hedef aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarının 18 yaşının altındaki kişileri hedef alan reklamlar yayınlaması oldukça tartışmalı bir konu ve Meta ile YouTube'un kendi kuralları da bu grubu hedef alan reklamları yasaklıyor. Kâğıt üzerinde bu yasak olsa da pratikte iki sosyal medya devinin de kendi kurallarının etrafından dolaştığı ortaya çıktı.

Financial Times'a göre her iki firmanın da reklam kategorileri arasında "bilinmeyen" olarak etiketlenmiş bir grup bulunuyor. Bu kategoride yer alan kullanıcıların yaşları, cinsiyetleri, ebeveynlik durumları ya da hane gelirlerinin belirlenemediği ifade ediliyor. Öte yandan habere göre bu sadece gençlere yönelik reklamların hedeflenebilmesi için bir kılıftan başka bir şey değil. Ayrıca bu kategoriyi seçen reklamverenlerin "önemli ölçüde daha geniş bir kitleye" ulaştığı ifade ediliyor.

Gençleri kaptırmak istememeleri bu durumun nedeni

ABD merkezli reklam devi Publicis'e ait olan Spark Foundry, Kanda'da Şubat-Nisan döneminde yasadışı pazarlama kampanyasını başlatmak için bu firmalar ile çalıştığını, ardından da Mayıs 2024'te programı ABD'de de başlattığını belirtti. Meta'nın Instagram dışındaki platformlara yaymayı, Google'ın ise küresele açmayı planladığı bu yöntemin nedeni ise gençlerin TikTok gibi rakip hizmetlere yönelmesi olmuştu.

Google şimdi bu iddialara yönelik bir soruşturma başlattı ve reklam kampanyaları da iptal edildi. Firmadan yapılan açıklamada, "18 yaş altındaki kişilere kişiselleştirilmiş reklamlar yapılmasını yasaklıyoruz, nokta. Satış temsilcilerimize, reklamverenlerin veya ajansların politikalarımızı aşmaya çalışmasına yardım etmemeleri gerektiğini pekiştirmek için ek adımlar atacağız." ifadeleri kullanıldı.