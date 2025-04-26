YouTube, arama sonuçlarında yapay zekâ destekli özetler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

YouTube, arama sonuçlarında yapay zekâ destekli özetler sunmaya hazırlanıyor. Şu anda sınırlı sayıda YouTube Premium kullanıcısı ile test edilen özellik, videolardaki en ilgili bölümleri öne çıkaracak.

Google, daha önce arama motorunda kullanıma sunduğu "AI Overview" özelliğini şimdi YouTube için test etmeye başladı. Şu anda sınırlı sayıdaki bazı Premium üyeler aramalarda yapay zekâ destekli video özetleri ile karşılaşıyor.

Yapay zeka özeti özelliği şimdilik sadece Premium kullanıcılara açıldı

Yapay zekâ özetleri, özellikle ürün aramaları ya da seyahatle ilgili konularda, videolardaki en faydalı bölümleri öne çıkaracak. Böylelikle kullanıcılar, videonun tamamını izlemek zorunda kalmadan aradıkları bilgilere hızlıca ulaşabilecek. Tabii bu durum içerik üreticilerinin gelirlerinde düşüş yaşanabileceği endişesini de beraberinde getiriyor. YouTube ise bu yeni özelliğe dair geri bildirimleri şimdilik sadece Premium kullanıcılarından toplamayı planlıyor.

Google, yapay zekâ destekli özetlerin ne kadar süre test edileceği ya da Premium kullanıcılar dışındaki kullanıcılara ne zaman açılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Fakat yeni özelliğin geniş kitlelere ulaşmasının çok da uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.