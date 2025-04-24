YouTube, 20. yaşında yeni özellikler, istatistikler ve görsel değişikliklerle kullanıcı deneyimini güncelledi.

YouTube 20. yaşına girdi. 2005’te yayınlanan 19 saniyelik bir video ile başlayan yolcuğu, bugün 20 milyardan fazla videoya ulaşmış durumda. YouTube yeni yaşına özel kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik birçok güncellemeyi duyurdu.

Kutlamalarla birlikte YouTube’un farklı bölümlerine bazı yenilikler eklendi. YouTube TV’den mobil uygulamalara kadar uzanan bu güncellemeler arasında küçük görsel değişiklikler ve yeni ayarlar yer alıyor. Doğum gününe özel logo, animasyonlar, yeni oynatma hızları ve ebeveynler için sunulan içerik kontrol seçenekleri de dikkat çeken detaylar arasında.

YouTube'a yeni gelen özellikler

YouTube TV'de çoklu görüntü desteği: Spor dışı içeriklerle kişiselleştirilebilir multiview (çoklu ekran) deneyimi, ilk etapta sınırlı sayıda popüler kanal için sunulacak ve zamanla daha fazla kanala yayılacak.

Spor dışı içeriklerle kişiselleştirilebilir multiview (çoklu ekran) deneyimi, ilk etapta sınırlı sayıda popüler kanal için sunulacak ve zamanla daha fazla kanala yayılacak. Yorumlara sesli yanıt özelliği: Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda içerik üreticisine sunulan sesli yanıt özelliği, bu yıl daha fazla kullanıcıya açılacak.

Geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda içerik üreticisine sunulan sesli yanıt özelliği, bu yıl daha fazla kullanıcıya açılacak. Kişiye özel müzik deneyimi sunan Ask Music kullanıma açıldı: YouTube Premium ve YouTube Music aboneleri, ne tür müzik dinlemek istediklerini tarif ederek kendilerine özel bir radyo istasyonu oluşturabiliyor. Özellik şu anda yalnızca bazı İngilizce konuşulan ülkelerde geçerli.

YouTube Premium ve YouTube Music aboneleri, ne tür müzik dinlemek istediklerini tarif ederek kendilerine özel bir radyo istasyonu oluşturabiliyor. Özellik şu anda yalnızca bazı İngilizce konuşulan ülkelerde geçerli. Mobilde 4x oynatma hızı eklendi: YouTube Premium kullanıcıları, mobil cihazlarında artık 2x'in üzerindeki hız seçeneklerine ek olarak 4x oynatma hızını da kullanabiliyor.

YouTube Premium kullanıcıları, mobil cihazlarında artık 2x'in üzerindeki hız seçeneklerine ek olarak 4x oynatma hızını da kullanabiliyor. TV uygulamasında arayüz güncelleniyor: Yaz aylarında televizyon üzerinden YouTube izleyen kullanıcılar için gezinme, oynatma kontrolleri, görüntü kalitesi ayarları, yorumlara erişim ve abone olma işlemleri daha sade hale getirilecek.

Yaz aylarında televizyon üzerinden YouTube izleyen kullanıcılar için gezinme, oynatma kontrolleri, görüntü kalitesi ayarları, yorumlara erişim ve abone olma işlemleri daha sade hale getirilecek. Mobilde hızlı izleme kolaylaşıyor: Video izlerken ekranın herhangi bir noktasına uzun süre basıldığında içerik 2x hızında oynatılabiliyor.

Video izlerken ekranın herhangi bir noktasına uzun süre basıldığında içerik 2x hızında oynatılabiliyor. Ekran kilitleme ve uyku zamanlayıcısı eklendi: Mobil kullanıcılar, ekranı kilitleyerek yanlışlıkla durdurmaları önleyebiliyor. Ayrıca içerik izlerken uyku zamanlayıcısı ayarlanabiliyor.

Mobil kullanıcılar, ekranı kilitleyerek yanlışlıkla durdurmaları önleyebiliyor. Ayrıca içerik izlerken uyku zamanlayıcısı ayarlanabiliyor. YouTube Shorts videolarına bağlantılı içerikler eklenebiliyor: İçerik üreticileri, Shorts videolarına ilişkili uzun videolar, canlı yayınlar veya diğer Shorts’ları ekleyebiliyor.

İçerik üreticileri, Shorts videolarına ilişkili uzun videolar, canlı yayınlar veya diğer Shorts’ları ekleyebiliyor. YouTube Kids'te içerik seçimi özelleştirilebiliyor: Ebeveynler, “İçeriği kendin onayla” modu ile çocuklarının izleyebileceği videoları manuel olarak seçebiliyor.

Ebeveynler, “İçeriği kendin onayla” modu ile çocuklarının izleyebileceği videoları manuel olarak seçebiliyor. Masaüstü kullanıcıları için klavye kısayolları mevcut: Sol ve sağ ok tuşlarıyla 5 saniye ileri/geri sarma, boşluk tuşuyla ise oynatma ve durdurma işlemleri yapılabiliyor.

Sol ve sağ ok tuşlarıyla 5 saniye ileri/geri sarma, boşluk tuşuyla ise oynatma ve durdurma işlemleri yapılabiliyor. Song Search özelliğiyle şarkılar sesle aranabiliyor: Android cihazlardaki YouTube ve YouTube Music uygulamalarında, kullanıcılar mırıldanarak ya da söyleyerek şarkı arayabiliyor.

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