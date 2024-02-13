Bir YouTuber, Tamamen Çerçevesiz Bir MacBook Üretti [Video]

Apple'ın bazı fütüristik konseptlerinde gördüğümüz çerçevesiz MacBook, bir YouTuber tarafından gerçek hâle getirildi.

Geçmişte dizüstü bilgisayarların ve Mac cihazların ekran çerçeveleri epeyce kalın olsa da, günümüzdeki tasarımlar artık çok daha ince hâle gelmiş durumda. Yine de bazı konseptlerde bu çerçevelerin tamamen ortadan kaldırıldığını gördükçe, çerçeveler insanların gözlerine daha çok batıyor. Elbette bu çerçevesiz ekranlar büyük oranda sadece tasarımlarda kalıyor. Bir YouTuber ise bu tasarımı gerçeğe dönüştürdü.

İşte tamamen çerçevesiz MacBook:

Luke Miani adlı YouTuber, çerçevesiz MacBook kullanımı için bir alternatif yöntem geliştirdi. Bu yöntemde YouTuber, cihaza hiçbir fiziksel müdahalede de bulunmadı. Tek yapması gereken, 3500 dolarlık Apple Vision Pro'yu MacBook'a sanal masaüstü olarak kullanmak için bağlamak oldu. Elbette ki bu şekilde uzun süre cihazı kullanmak hiç de kolay gözükmüyor.

Ekranı olmayan, normalin yarısı kadar olan MacBook, görünüş olarak biraz ürkütücü duruyor ve bir yandan da oldukça eğlenceli bir kullanım alternatifi sunuyor. Videoda da görüldüğü üzere ekranın yarısı olmasa da MacBook ile Vision Pro'nun tek bir tuşla bağlanabildiği göze çarpıyor.

Miani, yayımladığı videoda ekranın nasıl adım adım sökülebileceğini de gösteriyor. "Başsız MacBook", havalı görülse de oldukça pahalı bir fikir olarak gözüküyor. Belki ekranı arızalı bir MacBook ve bir Vision Pro sahibiyseniz bu türden bir alternatife yönelebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemde ekran boyutunu da büyütmek ve hatta ekran sayısını artırmak da mümkün olabiliyor. Ya da daha uygun fiyatlara akıllı gözlükler ile benzer bir sistem oluşturabilirsiniz.