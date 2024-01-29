Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, mart ayında yeni nesil iPad Air, iPad Pro ve MacBook Air'ı tanıtacak. Peki bu cihazlarda nasıl yenilikler göreceğiz. İşte tüm bildiklerimiz.

Yakın zamanda Vision Pro’yu resmen satışa sunan Apple, bu yıl da her yıl gibi yepyeni cihazlarını bizlerle buluşturacak. Çok merak edilen yeni iPad ve Mac cihazların tanıtımını da bu sene göreceğiz. Peki ne zaman tanıtılacaklar ve nasıl değişikliklerle gelecekler?

Bu sorunun yanıtını Apple hakkındaki paylaşımlarıyla tanıdığımız Bloomberg yazarı Mark Gurman verdi. Gurman, dün yayımlanan bülteninde cihazların ne zaman tanıtılacaklarını ve beklenen bazı değişiklikleri paylaştı.

Yeni iPad ve Mac’ler mart ayının sonuna doğru gelebilir

İddiaya göre Apple, yeni iPad ve Mac cihazlarının tanıtımını mart ayının sonlarına doğru gerçekleştirecek. Yeni cihazlar ise iPad Air, iPad Pro ve MacBook Air’dan oluşacak. Gurman, Asya’daki tedarik zincirinde bu modeller için işlerin iyi gittiğini söylüyor.

Yeni cihazlardan neler bekliyoruz?

iPad Air

Yeni iPad Air ailesinde beklenen en büyük değişikliklerden biri ekran boyutu. Cihazların iyileştirilmiş 10,9 inçlik versiyona ek olarak yeni 12,9 inçlik ekranla da gelebileceği söyleniyor. Buna ek olarak daha hızlı performans sağlayacak M2 çip, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 de söylentiler arasında. Dış tasarımda da büyük değişiklikler bekliyoruz. Apple’ın iPad Air’ı en son 2022’de yenilediğini belirtelim. 5. nesil olarak adlandırılan o model M1 çipe sahipti.

iPad Pro

Bu sene gelecek 7. nesil iPad Pro’larda da ekran tarafında yenilikler göreceğiz. 11 inç ve 13 inçlik iPad Pro’lar, büyük ihtimalle OLED ekranlarla donatılacak ve bu konuda iPad’lerde bir ilke imza atacaklar. Eğer doğru çıkarsa OLED teknolojisi, mevcut LCD panellere kıyasla daha fazla parlaklık, daha düşük güç tüketimi ve daha canlı renkler gibi avantajlar sağlayabilir. Apple’ın iPhone SE haricinde yeni cihazlarında hâlihazırda OLED’i tercih ettiğini söyleyelim.

Tabii ki OLED panele geçiş yapmak cihazın fiyatını da artıracaktır. Bu yüzden daha pahalı bir iPad Pro’yla karşılaşmamız olası. Bunun dışında son çıkan işlemci M3, MagSafe kablosuz şarj, yeni Magic Keyboard, yeni bir ön kamera gibi özellikleri de cihazda bekliyoruz. M2 çipli mevcut iPad Pro modelleri, 2022’de piyasaya sürülmüştü. Yani geçen yıl Apple’dan herhangi bir iPad modeli görmemiştik.

MacBook Air

Son olarak MacBook Air’a göz atalım. Yeni bilgisayarlar için en büyük güncelleme performansı ciddi oranda iyileştirecek M3 çipi olacak. Bunun dışında Wi-Fi 6E desteği de görebiliriz. Tasarım tarafında büyük bir değişiklik beklemiyoruz.

Apple, geçtiğimiz yıl MacBook Pro ve iMac’i M3 ile güncellemişti. Haziran ayında ise 15 inçlik yepyeni bir MacBook Air tanıtmıştı. Ancak bu cihaz M2’yle sunulmuştu. 13 inçlik MacBook Air ise en son Temmuz 2022’de yenilenmişti.