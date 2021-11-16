Yüksek Nemin İntihar Oranlarını Artırdığı Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, nem artışının intiharlardaki artışla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Zaten uyku kalitesini etkilediği için olumsuz etkileri olan yüksek nem, özellikle antidepresan kullananların intihara teşebbüs etme olasılığını artırıyor.

Her geçen yıl daha ciddi bir vaziyet alan iklim değişikliği sorunu, hayatın her alanında olumsuz etkilere sahip. Yeşil alanların git gide kaybolmasından tutun da buzulların erimesine kadar birçok etki mevcut. Ancak bazı etkiler, kulağa böyle büyük olaylar gibi gelmese de bireylerin hayatını doğrudan kötü etkiliyor.

Bildiğiniz gibi iklim değişikliği, nemin artmasında da büyük rol oynuyor. Nemin insan psikolojisindeki etkisi ise oldukça şaşırtıcı. Yeni bir araştırmaya göre sıcaklıktan bağımsız olarak nemin yüksek olması, intiharların artmasıyla bağlantılı.

Antidepresan kullananları daha çok etkiliyor

Londra Üniversitesi Akademisi’ne ek olarak Birleşmiş Milletler, Sussex ve Cenevre üniversitelerinden de bilim insanlarının yer aldığı bir araştırmada 60 ülkenin 1979-2016 arasında toplanan verileri incelendi. Sonuç olarak nemin intihar oranlarındaki artışla bağlantılı olduğuna varıldı. Araştırmada artan sıcaklıklar da göz önünde bulunduruldu ancak nemin intihar konusunda daha etkili olduğu görüldü.

Araştırmada İsveç ve Belçika gibi düşük nemli ülkeler de, Tayland ve Guyana gibi yüksek neme alışkın ülkeler de yer aldı. Dün Nature Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma, yaş ve cinsiyete bakıldığında kadınların ve gençlerin nemden daha çok etkilendiğini ortaya koydu. Ancak asıl etkilenen sınıfın psikolojik sorunlarla mücadele eden insanlar olduğu belirtildi. Araştırmanın yazarlarından Dr. Sonja Ayeb-Karlsson, bunun nedenini şu şekilde açıkladı: “Akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele edenler, yüksek nemden diğer insanlara göre daha fazla etkilenebilir. Çünkü antidepresanlar, vücudun sıcaklığını düzenleme becerisini etkilebiliyor.”