Bazı yumurtaların kabuklarında tuhaf lekelere, kabarıklıklara, kısaca doku bozulmalarına rastlayabilirsiniz. Peki tüm bunların sebebi nedir? Bu yumurtaları tüketmek güvenli mi?

Bir yumurta ister beyaz ister kahverengi olsun, kabuklarında garip değişimler görülebilir. Ancak bu, bazı yumurtalarda varken bazılarında yoktur.

Gelin, kabuklardaki bu değişimlerin nedenlerine bakalım.

Çoğu yumurtanın kabuğu, lekesiz ve pürüzsüz olsa da bazıları kabarıklıklarla, renk bozulmalarıyla ve lekelerle doludur.

Bu noktada yumurtanın kahverengi veya beyaz oluşu herhangi bir fark yaratmaz. Çünkü bir yumurtanın rengini belirleyen şey, temel olarak tavuğun genetiğidir. Yani beyaz renkli tavuklar, beyaz yumurtlarken kahverengi olanlar da kahverengi yumurtalar bırakır.

Söz konusu kahverengi yumurtalar olduğunda ise dış kabuklarındaki koyu renkli lekeler dikkati çeker. “Benekli” olarak isimlendirilen bu yumurtalardaki lekeler, yumurtanın bir tavuğun yumurta kanalından çıkarken yavaşça çıkması veya dönmesi sonucu oluşur.

Ayrıca tavuklarda; yumurtanın sarısını, kabuğunu ve zarını ekleyen tüp benzeri bir organ vardır. Yine bazı tavukların, benekli yumurta bırakma olasılığı diğerlerine göre çok daha yüksektir fakat bu konuda endişelenecek bir şey yoktur. Bu yumurtaların tüketimi güvenlidir.

Öte yandan lekelerin yanı sıra yumurta kabuklarında çeşitli kabarıklıklar ve şişlikler de görülebilir.

Bunlar genellikle yumurta kanalındaki döküntülerin, kabuk oluşumu sırasında orta çıkmasıyla meydana gelir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde döküntünün en aza indirgenmesi için kalsiyum üretilir. Hatta kalsiyum seviyesi, bazen hiçbir sebep yokken de artabilir.

Bu noktada da endişe edilecek bir şey yoktur. Çünkü yumurtanın kabuğundaki kabarıklıklar veya çıkıntılar yumurtanın kendisini etkilemez. Bir yumurtada endişe etmeniz gereken şey, yumurtanın içindeki siyah noktalardır.

Böyle bir şeyle karşılaştığınızda yumurtanın içinde bir bakterinin veya mantarın kök saldığını anlayabilirsiniz. İşte bu yumurtayı tüketmek, sağlıklı değildir.

Son olarak, yumurta güvenliğindeki en önemli değişken, lekelerin veya kabarıklıkların varlığı ya da yokluğu değildir. Önemli olan yumurtaların doğru saklama koşullarında saklanması, son tüketim tarihi geçmeden tüketilmesi ve doğru pişirilmesidir.

Aslında yumurtalar, sarısı katılaşana kadar pişirilmelidir. Çünkü sarısı yeterince pişmeyen yumurtalarda Salmonella isimli bir bakteriye yakalanma riskini artırabilirsiniz. Yine çiğ yumurtaya temastan sonra, ellerinizi mutlaka yıkamanızı tavsiye ederiz.

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