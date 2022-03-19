Yuri Gagarin Adına Düzenlenen Etkinliğin İsmi Değiştirildi

Rusya'ya uygulanan yaptırımların birçoğu fazlasıyla caydırıcı görünse de bazıları ise oldukça garip şeyler olabiliyor. 37 yıldır Yuri'nin Gecesi adıyla düzenlenen uzay sempozyumunun adının değiştirilmesi en az Ruslar kadar Ukrayna halkından da tepki topladı.

Kurum ve kuruluşlar Rusya’ya bazı yaptırımlarda bulunarak tepkilerini gösterseler de bu yaptırımlar bazen oldukça saçma şeyler olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bazı ülkelerde sırf Rusya'ya yaptırım uygulamak amacıyla Dostoyevski'nin derslerde öğretilmesi yasaklanmış ve ardından çok sayıda tepki gelmişti. Yine benzer gariplikte bir yaptırım da Uzay Vakfı'ndan geldi. Uzaya çıkan ilk insan olan zamanın Sovyetler Birliği Pilotu Yuri Gagarin adına her yıl ABD'de düzenlenen sempozyum 'sansür amacıyla' ilginç bir yaptırıma imza attı.

'Yuri’nin Gecesi’ adıyla 37 yıldır düzenlenen sempozyumun adının değiştirildiğine ilişkin paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Sempozyumun isminin Rusya’ya bir tepki olarak değiştirildiği düşünülse de, Gagarin sadece Ruslar tarafından değil Ukrayna vatandaşları tarafından da fazlasıyla seviliyor. Bu sebeple aslında bu düşünceyle sempozyumun isminde yapılan değişiklik Ukrayna halkı tarafından da tepki çekti.

Uzay Vakfı, tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı

Kar amacı gütmeyen Uzay Vakfı, Nisan ayında düzenlenmesi planlanan ‘Yuri’nin Gecesi’ sempozyumunun isminin ‘Uzay Kutlama: Sıradakini Keşfet’ olarak değiştireceğini açıkladı. Tüm dünyayı fazlasıyla etkileyen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sebebiyle ‘sansür’ kararı aldıklarını söyleyen vakıf, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı. Yine vakfın silinen bir paylaşımında ise “Bu bağış toplama etkinliğinin odak noktası aynı kalacak; uzaydaki insan başarılarını kutlamak ve gelecek nesillere yıldızlara ulaşma konusunda ilham vermek.” sözlerine yer veriliyordu.

Sosyal medyada çok sayıda insan etkinliğin isminin değiştirilmesinin halihazırda devam eden işgalle alakalı bir şey olamayacağını ve Yuri Gagarin’in sadece Ruslar için değil tüm dünya için önemli bir isim olduğunu paylaştı. Aynı zamanda vakıf bunu Ukrayna’ya desteğini göstermek amacıyla yaptıysa bile; Gagarin Ukrayna halkı tarafından da binalara resimleri yapılacak kadar sevilen bir isim. Bu sebeple yapılan bu değişikliğe neredeyse hiç kimse bir anlam veremedi.