Rusya Savunma Bakanlığı, ilk olarak 2018'de tanıtılan Kinjal hipersonik füzelerinin Ukrayna'da ilk kez kullanıldığını açıkladı. Gelen haberlerde ses hızından on kat daha hızlı hareket edebildiği ve öngörülemeyen kaçış manevraları yapabildiği belirten bu füzenin, hava savunma sistemleri için büyük tehlike arz ettiği belirtildi.

Hepimizin bildiği gibi geride bıraktığımız şubat ayının sonuna doğru Rusya, Ukrayna’ya yönelik askeri harekât başlatmıştı. O günden beridir de tüm dünyanın gündeminde bu iki ülke arasındaki savaş vardı. Sıcak temasın sürdüğü bölgeden gelen haberler, devam eden saldırılar sonucunda askerler dışında binlerce sivilin de öldüğünü gösteriyordu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırılarında ‘intihar drone’u’ olarak da isimlendirilen yapay zekâ destekli kamikâze drone’larının kullanıldığına dair iddiaların sosyal medyada dolaştığını aktarmıştık. Şimdi ise gelen resmi açıklamalar, Rusya’nın Ukrayna’da oldukça güçlü olarak nitelendirilen Kinjal hipersonik füze kullandığını gösterdi.

Kinjal hipersonik füze ile Ukrayna’nın askeri deposu imha edildi

Gelen haberlere göre Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamalarda Rus kuvvetlerinin Ukrayna’da ilk kez Kinjal hipersonik füzeler kullandığını belirtti. Açıklamalarda, aerobalistik füzelerle donatılmış olan Kinjal sisteminin Ivano-Frankovskiy bölgesinde bulunan Delyatin köyünde kullanıldığı ve buradaki Ukrayna’ya ait füze ve hava aracı bulunan askeri bir yeraltı deposunun hedef alındığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra gelen açıklamalarda Ukrayna’yı işgalini sürdüren ve sivillerin ölmesi sebebiyle savaş suçu işlediği ifade edilen Rus ordusunun, Bastion kıyı savunma sistemleriyle Odessa bölgesinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini de imha ettiği, gece saatlerinde 69 askeri unsurun vurulduğu aktarıldı.

Kinjal hipersonik füze nedir?

İlk kez Ukrayna üzerinde kullanılan bu füze sistemi hakkında biraz bilgi de verelim. Mart 2018’de Vladimir Putin’in altı yeni Rus stratejik silahını tanıttığı sırada ilk olarak görülen Kinjal hipersonik füze, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıkları taşıyabilme özelliğine sahip olan, aero-balistik havadan karaya füze sistemlerine verilen isimdir.

Ayrıca bu füzelerin, ses hızından 10 kat daha hızlı hareket edebildiği, 2.000 kilometreden fazla menzile sahip olduğu, uçuşun her aşamasından kaçabilecek manevralar yapabildiği de belirtiliyor. Savaş uçakları yardımıyla kullanılan bu füzelerin öngörülemeyen manevraları ve yüksek hızları sebebiyle hava savunma sistemlerinin üstesinden gelebildiği ve bu yüzden büyük tehlike arz ettiği aktarılıyor.