"Dijital Sağlık Pasaportu" Üzerinde Çalışılıyor

EnUygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki günlerde ülkeler yurt dışı uçuşları için "dijital sağlık pasaportu" isteyecek. Bu pasaportta aşı olma zorunluluğu gibi kurallar bulunması bekleniyor.

Uzun süreli çalışmalardan sonra COVID-19 virüsü için geliştirilen ve birçok ülkede kullanılmaya başlanan aşı, devamında yeni kurallara da yol açacak gibi görünüyor. Uçak bilet satışı sunan Enuygun.com analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yeni kurallara ilişkin “Yurt dışı uçuşlarda birçok ülke, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı ve hastalıkla ilgili bilgilerin yer aldığı veriler olmadan giriş izni vermeyebilir” şeklinde açıklama yaptı.

Enuygun.com üzerinde yapılan açıklamalarda konuyu değerlendiren Tuğba Hacıbayramoğlu, kısa süre içerisinde birçok ülkenin zorunlu COVID-19 aşı kontrolü gerçekleştirmesi ve sağlık bilgilerinin yer aldığı dijital pasaport kontrolü olabileceğini belirtti.

Ülkeler sağlık pasaportu isteyecek

Havayolu şirketlerinden gelen istekler üzerine, söz konusu çalışmalara hız katıldığını söyleyen Hacıbayramoğlu, “Havayolu firmalarından gelen talepler doğrultusunda bu konuda çalışmalar hızlandı. Kişilerin yurt dışı uçuşlarında pasaportlarının yanında sağlık bilgilerini gösteren dijital bir sağlık pasaportu daha olacak. Burada hastalık ile ilgili PCR testi, antikor testi ve aşı ile ilgili veriler yüklenecek ve sınır kapılarında bunun kontrolü yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Avustralyalı havayolu firması olan Qantas’ın COVID-19 aşısı olmayan yolcuların uçuşuna izin verilmeyeceği açıklaması üzerine değinen Tuğba Hacıbayramoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“United Airlines geçtiğimiz aylarda Londra Heathrow ve New Jersey Newark Liberty Havalimanı’na sağlık pasaportu ya da orijinal adıyla CommonPass uygulamasını test etmişti. United Airlines, JetBlue ve Lufthansa Havayolları da bu uygulamayı başlatmaya hazırlanıyor.

Zamanla uygulamaya aşı bilgileri ile kişilerin diğer sağlık bilgilerinin de eklenmesi bekleniyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), sağlık bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanıp paylaşılmasıyla uluslararası havayolu taşımacılığının yeniden eski günlerine dönmesini planlıyor. Ülkelerin taleplerine göre PCR testleri, aşı bilgileri gibi tüm bilgiler içerisine yüklenecek. Dört aşamada yapılacak bu uygulamaya göre önce sağlık bilgileri olacak, ardından seyahat destinasyonu, gidilecek yer, yetkili laboratuvar ve test merkezinin sonuçları, aşı bilgileri ve kişisel sağlık bilgilerinin yer alması planlanıyor. Fransa, aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmaması konusunda da hazırlık yapmaya başladı.”

Türkiye'de durum ne?

Son olarak Türkiye’deki durumu değinen Hacıbayramoğlu, Türkiye'de de bazı ülkelere giderken kolera, tifo, kuduz, sarıhumma, meningokok, hepatit A, Japon Ensefaliti gibi hastalıkların aşılarına zorunluluk olduğunu belirtti. Hacıbayramoğlu, “Bu ülkelere gitmeden önce aşılarla ilgili karne veriliyor. Yakın zamanda tıpkı diğer aşılardaki gibi birçok ülke de COVID-19 aşısı zorunluluğu isteyebilir ve sağlık bilgileri için dijital pasaport kontrolü yapılabilir.” açıklamasını yaptı.