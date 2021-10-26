Bugün atılan “Amerikanların köfte ve baharatla imtihanı” temalı bir tweet, Twitter’da koyu bir muhabbete sebebiyet verdi. Biz de yabancıların Türk yemekleriyle olan karşılaşmalarını konu olan bu tweet’leri sizler için derledik.

Her milletin kendine özgü övünç kaynakları vardır ve yemek, aslında her milletin kendince övündüğü bir alan diyebiliriz. Ancak dünya üzerindeki 195 ülkeden bazıları, mutfak konusunda bir tık önce çıkar ve Türk mutfağı da bu öne çıkan mutfaklardan desek haksız olmayız.

İnsanlar, yerlisi olarak yetiştiği bölgenin kültürüne şaşırmaz. Bir Türk’ün normal hatta sıkıcı gördüğü bir Türk yemeği, bir İskoçyalıya çok acayip ve lezzetli gelebilir. Buna örnek olarak gösterebileceğimiz bir diğer şey de Amerikalıların maç izlerken yediği iki kuruşluk şeylerin Türkiye’de pahalı restoranlarda ‘street food’ adıyla satılması olabilir.

Köfteyi de egzotik bulmazsın

Bugün de Twitter’da tam da bununla ilgili bir sohbet aldı başını yürüdü. Bir kullanıcının Amerikalı bir arkadaşıyla olan ‘köfte’ anısını anlatmasından sonra insanlar, yabancıların Türkiye’de burun kıvrılan yemeklere olan bakış açısını gösteren komik anılarını paylaştılar. Belki sizin başınıza da benzer bir olay gelmiştir. Gelin göz atalım!

@lucyshoneypie adlı Twitter kullanıcısı, Amerikalıların damak tadı, yemek adetleri ve mutfağına dair önyargıları mizahi bir dille ele alan anısını Twitter’da paylaştı. Amerikalıların köfteyi ‘egzotik’ bulmasının yanı sıra, baharata karşı olan yabancılıkları da okuyanları güldürdü. ‘Sadece donmuş ürün yemek’ ve biberiyeyi ilginç bulmak her ne kadar stereotipik düşüncelerden kaynaklansa da bunlar, her millette olduğu gibi komikti ve devamı da geldi. İşte yabancıların Türk yemekleriyle olan tanışmaları...

Yabancıların Türk mutfağına olan şaşkın bakışlarının yansıdığı tweet’ler:

Muhabbeti başlatan tweet:

Türkler yemeğin suyundan nasıl faydalanabileceğimizi bulmuş

Sucuklu yumurta yiyemediğim devrim, devrim değildir

"1789 devriminden sonra tanık olduğum en iyi halt"

Sodaya da “acılı su” diyorlarmış

"Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil"

Aslında yurt dışında vegan restoran açıp çok ilginçmiş gibi nohut pilav vereceksin

Bu lezzet şöleninin sebebi ne?

Sarmaya seviye atlatmış