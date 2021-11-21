Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Sınıf Sayısı Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 1 haftalık arasının sona erdiğini ve yüz yüze eğitime yarın geri dönüleceğini bildirdi. Özer ayrıca kapalı kalacak ve yüz yüze eğitime devam etmeyecek sınıf sayısını da açıkladı.

Geçtiğimiz hafta okullar, 1 haftalığına ara tatile geçmişlerdi. Ara tatil yarın son buluyor ve eğitim yüz yüze yeniden devam edecek. Son dönemlerde artan vakalar sonrası uzaktan eğitim konuşmaları gündemde yer bulsa da yeniden uzaktan eğitime geçilmeyeceği çeşitli yetkililerce sık sık tekrar edilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2,5 ay yüz yüze eğitimden sonra verilen 1 haftalık aradan sonra açıklama yaptı. Öğrencilerin bazılarında vakaların artışından dolayı uzaktan eğitime devam geçilebileceği düşüncesi vardı, ancak karar bu yönde olmadı. Özer, okulların yarın tekrar açılacağını duyurdu.

Bazı sınıflar 'kapalı' kalacak:

6 Eylül tarihinde 2021-2022 eğitim yılı her sınıf için haftada 5 gün okul olacak şekilde başlamıştı. 2,5 aylık eğitimin ardından ise ara tatil gelecekti. Geçtiğimiz hafta bu tatil geldi, ancak kiminin isteği bu tatilin uzaması yönündeydi. Zira vakalarda elde edilmesi istenen azalma elde edilemedi ve okul, virüsün yayılmasının çok da zor olmadığı bir yerdi. Ancak alınan kararda bir değişiklik yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların pazartesi tekrar açılacağını şu ifadelerle tüm öğrenci ve öğretmenlere duyurdu: 6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. 22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

Bir haftalık ara tatil sırasında, artan vakalar sebebiyle karantinaya alınan ve kapanan sınıfların da sürelerinin dolduğunu belirten Özer, “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” ifadelerine yer verdi. Bakan Özer ayrıca öğretmenlerin aldığı önlemlerden bahsetti. 6 Ağustos’ta 2 doz aşı olmuş öğretmenlerin oranının %60 olduğunu belirten Özer, bu oranın şu anda %88 olduğunu ve aşı olmadan da antikor sahibi toplam öğretmen oranının ise %93 olduğunu belirtti.