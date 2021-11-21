COVID-19 Ölüm Oranları Tırmanışta, Kısıtlamalar Başladı

Dünya genelinde korkutan COVID-19 tablosu: ABD’de COVID-19 nedeniyle yaşanan ölümler 2021’de, 2020 yılındaki ölümleri geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü ‘Harekete geçilmezse…’ diyerek uyardı. Bazı ülkelerde ise kısıtlamalar tekrar geldi.

COVID-19 virüsü dünya geneline yayılmaya başlandığından beri insanlar olarak büyük oranda sıkıntılar yaşamaya başladık. Hayatını kaybeden insanlar, virüse yakalanmamak için olanca çabayı gösteren kişiler, onlarca olumsuz haberin karşılığında psikolojisi bozulanlar…

Her ne kadar tüm bunların son bulması için kısıtlamalar yapılmış olsa da, önlemler alınsa da, aşı üretilse de, ne yazık ki halen COVID-19’dan tam anlamıyla kurtulabilmiş değiliz. Aksine, virüsün seyri tekrar yukarılara doğru seyrediyor. ABD’den Johns Hoplins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD’deki COVID-19 kaynaklı ölümler 2021 senesinde şimdiye kadar gerçekleşen ölümler, 2020 yılının tamamını geride bıraktı. Bazı ülkelerdi ise tekrar kısıtlamalara dönülme kararı alındı.

“Harekete geçilmezse Mart'a kadar 500 bin kişi daha ölebilir”

Elde edilen verilere göre COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 770.800’e ulaştı. Bu sayı geçen sene, yani 2020 yılında 385.343 civarındaydı. Delta varyantı ve düşük aşılama oranları sebebiyle ölümlerin arttığı belirtilirken, uzmanlar bu sene içerisinde ABD’de COVID-19’a bağlı ölümlerin bu kadar artmasına şaşırdıklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ise, COVID-19’un Avrupa kıtasında bir kez daha birinci ölüm sebebi haline geldiğini söyleyerek, hareket geçilmezse Mart ayına kadar 500 bin kişinin daha COVID-19’dan ölebileceğini söyledi. Almanya, Hollanda, Avusturya gibi bazı Avrupa ülkeleri ise COVID-19 vakalarının artması sebebiyle kısıtlamaları tekrar yürürlüğe soktu.