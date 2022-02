Yüzüklerin Efendisi serisi hayranlarını sevindirecek yeni bir haber daha geldi. Geçtiğimiz yaz duyurulan ve Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek olan anime 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'in vizyon tarihi açıklandı.

Yüzüklerin Efendisi evreni son dönemde yeniden ekranlara taşınacağı bir seri ile gündemde. Önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' isimli seri, Amazon Prime Video'da izleyicisi ile buluşacak. Geçtiğimiz günlerde ilk fotoğrafların geldiği serinin ayrıca fragmanı da yayınlandı.

Tartışmalara konu olsa da büyük bir heyecanla beklenen serinin dışında, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bir de anime geliyor. Geçtiğimiz haziran ayında duyurusu yapılan 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' isimli anime hakkında henüz elimizde fazla bilgi yok. Ancak yönetmen koltuğunda 'Blade Runner: Black Lotus' ve 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'in yönetmeni Kenji Kamiyama'nın oturduğunu biliyoruz.

Anime, 2024'te geliyor

Variety'nin yayınladığı habere göre New Line Cinema ve Warner Bros. Animation ortaklığında gelecek olan yeni Yüzüklerin Efendisi animesi, 2024'te izleyiciler ile buluşacak. Açıklanan yayın tarihi ise 12 Nisan.

JRR Tolkien'in kitaplarından uyarlanan ve sinemalarda izlediğimiz Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinden yaklaşık 200 yıl önce geçecek olan 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim', Rohan kralı Helm Hammerhand'in hikayesini anlatacak. Anime aynı zamanda 'Yüzüklerin Efendisi: İki Kule' filminde izlediğimiz epik savaş sahnesinin de yaşandığı Miğfer Dibi kalesinin yapılış hikayesini konu edinecek.