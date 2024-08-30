eMillî takımımız, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu ülkemize getirdi.

Son yıllarda futbola olan ilginin canlanması için FIFA ve UEFA çok sayıda çalışma yapıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak da futbol oyunlarını turnuva hâline getiren FIFA, Football Manager 24 oyununda AFC Champions League (Asya Şampiyonlar Ligi) turnuvasını düzenledi.

Turnuvada ülkemizi Cafer Arslan ve FM Analiz temsil etti. FIFA'nın tarihinde ilk defa düzenlediği turnuvada başarılı bir performans ortaya koyan oyuncularımız, turnuva sonunda zafere ulaşmayı başardı. Böylece turnuvanın tarihindeki ilk şampiyon da Türkiye eMillî Takımı oldu.

Zafer Bayramı'nda zafer

İngiltere'de Liverpool kentinde düzenlenen turnuvada takımımız şampiyonluk ipini göğüsledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı da kutlamayı ihmal etmeyen Ay-Yıldızlılar, grubunda Almanya, Norveç, Belçika ve Suudi Arabistan ekipleriyle mücadele etti.

Grubu Almanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan eMillîler, turnuvayı ise zaferle tamamladı. Ekibimizin başarısı FIFAe resmî X hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "AFC Şampiyonlar Ligi'nde zafer @emillitakimlar'ın!

Yönetim ikilisi @cfrarsln25 ve @Fmanaliz1 , kıtalararası kupayı kaldıran ilk isimler oldu" ifadeleri kullanıldı.