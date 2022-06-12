Zeki İnsanlar Neden Anksiyete ve Depresyona Meyilli Olurlar?

Hemen hemen hepimiz fazla zeki insanlara imrenir; hayatın, zekasını etkili bir şekilde kullanabilen bu insanlar için çok daha kolay olduğunu düşünürüz. Peki zeka seviyesi arttıkça psikolojik hastalıklara yakalanma riskinin de arttığını biliyor muydunuz?

Birçoğumuz çok zeki olmanın akademik başarı, sayısız kariyer fırsatı ve dolayısıyla daha çok para demek olduğuna inanıyoruz. Peki gerçekten fazla zeka, mutluluğu da beraberinde getirebilir mi?

Hayatta pek çok başarıya imza atan yüksek IQ’lu insanların yine aynı özelliklerinden dolayı baş etmek zorunda kaldığı durumlar oluyor. Bu yazımızda fazla zeki insanlarla depresyon, anksiyete gibi hastalıklar arasındaki denklemi çözeceğiz. Hepimizin bildiğinin aksine hiç de basit olmayan bu hastalıkların adını son dönemlerde sık sık duyar olduk.

Çağımızın psikolojik hastalıklarının başında gelen bu iki ruhsal bozukluğun aslında ne ifade ettiğine hızlıca bir göz atalım.

Kaygı, hayatımızda yoluna gitmeyen durumlar olduğunda birçok kez yaşadığımız bir duygudur. Ancak kaygı bozukluğu yani anksiyetede; gerçek bir sebep olmasa bile kişi kendini devamlı olarak kaygılı hisseder. Hatta bu endişeli, kaygılı ruh haliyle baş edemeyecek durumlara gelebilir.

Depresyon veya diğer adıyla majör depresif bozukluk; kişinin üzüntülü ruh halinin sürekli devam etmesi ve çevresindeki birçok şeye ilgisini kaybetmesi halidir.

Depresyon çeşitlerinden biri olan varoluşsal depresyon ise; kişinin hayattaki anlam arayışından doğan, yaşamla ilgili sorduğu derin sorulara yanıt bulamamasından kaynaklanır. İşte başrollerimiz olan fazla zeki insanların savaşı tam da bu noktada başlıyor.

Yüksek IQ, anksiyete ve depresyona zemin hazırlıyor

Science Direct’te yayımlanan bir bilimsel çalışmada; IQ’su 130’dan yüksek olan kişilerin psikolojik hastalıklara daha meyilli olduğu ortaya çıkmıştı.

Fazla zeki insanların ruhsal bozukluklara yatkınlığı hakkında yapılan bu araştırma, Amerikan Mensa’nın 3715 üyesiyle gerçekleştirildi. Uluslararası Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Topluluğu olan Mensa; bilinen en büyük ve en eski yüksek IQ topluluğudur.

Fazla zeki insanların psikolojik hastalıklara yakalanma ihtimali diğer insanlardan 2 kat daha fazla!

Sokakta yürürken anksiyeteye sahip bir insanla karşılaşma ihtimaliniz %10’dan daha az iken, Amerikan Mensa topluluğu üyelerinde bu oran %20 seviyesinde.

Yine Amerikan Mensa katılımcılarıyla yapılan psikolojik testler sonucunda katılımcıların %26,7’sinde depresyon ve bipolar gibi ruhsal bozukluklara bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu tür psikolojik hastalıklara sahip insanlar toplumun yaklaşık %10’luk bir dilimini oluşturuyorken %26,7 hiç de azımsanacak bir oran değildir.

Zeka seviyesiyle psikolojik rahatsızlıkların nasıl bir ilgisi var?

Fazla zeki insanlar hayatta karşılaştığı birçok olaya ve yaşamla ilgili derin sorunlara kayıtsız kalamıyor. Yani günlük yüzeysel sorunlarımızın yanında farklı soru işaretleriyle boğuşuyorlar.

Çocuklukta başlayan bu serüvende o yaşlarda bile yüksek IQ’ya sahip çocuklar; bir insanın dünyaya nasıl bir anlam kattığı, insanların neden kastetmek istemediği şeyleri ifade ettikleri, ikiyüzlü insanların bunu neden yaptıkları gibi aslında günlük koşuşturmada oturup düşünmediğimiz sorulara kafa yorarlar.

Çevresindeki insanlarla bunları konuşmak ve kafasındaki boşlukları doldurmak istese de çevreden beklediği tepkileri alamaz, hatta çoğu zaman tuhaf bakışlarla karşılaşırlar. Soru işaretlerinin karşılığını bulamayan fazla zeki insanlarda zaman içerisinde varoluşsal depresyon görülme olasılığı artar.

Sonuç olarak; farkındalığın diğer insanlardan daha fazla olduğu yüksek IQ’lu kişilerde, depresyon ve anksiyeteye yakalanma riskinin diğer insanlardan daha fazla olduğu bilinmektedir. Ancak elbette bu durum, kaygı bozukluğu veya depresyon sıkıntısı yaşayan herkesin fazla zeki olduğu anlamını taşımamaktadır.

Kaynaklar: 1, 2