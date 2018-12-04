Zenfone Max Pro M2'nin Özellikleri Sızdırıldı

Asus, geçtiğimiz günlerde Zenfone Max Pro M2'nin, 11 Aralık'ta Hindistan'da lanse edeceğini duyurmuştu. Filipkart'ın internet sitesinden elde edilen bilgilere göre Zenfone Max Pro M2, çift arka kameraya ve son derece dayanıklı bir yapıya sahip.

Birkaç gün önce, resmi özellikleri 11 Aralık'ta paylaşılacağı açıklanan ZenFone Max Pro M2'nin resmi görüntüleri, teknik özellikleri ve hakkında bazı detaylar sızdırıldı. Flipkart'tan elde edilen bilgilere birlikte göz atalım.

Çentik

ZenFone Max Pro M2 hakkında sızdırılan görseller ile birlikte, yeni Zenfone için çentik doğrulanmış oldu. 6-inçlik bir ekrana sahip olan cihaz, 2340x1080 çözünürlüğüne sahip. Ekranın en boy oranı da 19.5:9 olarak bildirildi.

Kamera

Ortaya çıkan bir diğer görsel, ZenFone Max Pro M2'in kamerasıyla alakalı. Paylaşılan görselde, cihazın arkasında Sony'ye ait çift kamera yapılanması göze çarpıyor. Görsele paralel olarak paylaşılan bilgilerde, kameraların çözünürlükleri 12 MP + 5 MP olarak bildiriliyor. Ayrıca kamerada sabitleme desteği olarak PDAF ve EIS bulunuyor.

Batarya

Asus, ZenFone Max Pro M2'nin bir tam dolu bataryayla 2 günden uzun kullanılabileceğini iddia ediyor. Pro M2'nin, sınıfının en büyük bataryaya sahip cihaz olması bekleniyor. Önceki sızıntılarda bu rakam 5.000mAh olarak belirtilmişti. Hızlı şarj desteği konusunda ortaya çıkan bir bilgi bulunmuyor.

Gorilla Glass 6

Asus ZenFone Max Pro M2, Gorilla Glass 6 korumasıyla geliyor. Bu sayede, kendi sınıfında en dayanıklı cihaz olmaya aday olan telefonun, 15 kez art arda yere düşürülse bile kırılmayacağı iddia ediliyor. Bir YouTuber'ın yaptığı denemeleri içeren videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Snapdragon SoC

Flipkart'ın verdiği bilgiler, ZenFone Max Pro M2'nin kendi segmentindeki en hızlı Snapdragon işlemciye sahip olacağını iddia ediyor. Bu iddia, önceki sızıntılarla da uyumlu. 4GB RAM ve 32/64/128 GB hafıza seçenekleriyle satışa çıkacak ZenFone Max Pro M2'nin işlemcisi, daha önce Oppo R17'de kullanılan Snapdragon 670 SoC olabilir.