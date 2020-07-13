Zenginlerden Hükümetlere Çağrı: Vergilerimizi Artırın

Dünyanın sayılı zenginlerinden 83 kişinin altında imzası bulunan bir mektup, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Müdürleri Toplantı'sı öncesinde halka açık olarak paylaşıldı. Mektupta, COVID-19'un ekonomik tahribatının hayırseverlikle tamir edilemeyeceği belirtilirken, zenginlere kalıcı olarak yüksek vergiler getirilmesi gerektiği belirtildi.

COVID-19 salgını, bir sağlık sorunu olsa da çözüme kavuşturulması ve insanların hayatlarına devam edebilmesi için para da önemli araçlardan bir tanesi. Bilim insanları, koronavirüse karşı tedavi yöntemleri ve aşı çalışmalarına devam ederken sivil toplum kuruluşları ve hükümetler de bu çalışmaları finanse etmek ve COVID-19’un çöküşe sürüklediği ekonominin toparlanabilmesi için kendi çalışmalarına devam ediyorlar.

Paranın, salgın döneminin başarıyla atlatılması konusundaki öneminin farkında olan dünyanın sayılı zenginlerinden 83 kişi, hükümetlere çağrıda bulunarak zenginlerden alınan vergilerin acilen kalıcı olarak artırılmasını talep etti. Ünlü dondurma markası Ben and Jerry’s’in kurucu ortağı Jerry Greenfield ve dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney’in varisi Abigail Disney gibi isimlerin de altında imzası bulunan açık mektupta, “Hükümetlerin bizim gibi insanlar için vergileri artırması gerekiyor. Hemen. Gerçekten. Kalıcı olarak.” gibi kesin ifadeler yer alıyor.

“COVID-19’un neden olduğu sorunlar, ne kadar cömert olursanız olun hayırseverlikle çözülemez."

“COVID-19’un neden olduğu sorunlar, ne kadar cömert olursanız olun hayırseverlikle çözülemez. Hükümetler, ihtiyaç olan fonları oluşturma ve bunları adil bir şekilde dağıtma sorumluluğunu almalı.” denen mektupta, “Bu küresel savaşın ön cephesinde savaşan insanlara bunu borçluyuz. Temel hizmetlerde çalışan çoğu işçi, taşıdığı yüke oranla çok düşük ücret alıyor.” ifadelerine yer verildi.

Warehouse Group’un kurucusu ve Yeni Zelanda’nın en zengin ikinci insanı Sir Stephen Tindall, İngiliz senarist ve yönetmen Richard Curtis, Silikon Vadisi’ndeki şirketlere milyonlarca dolarlık yatırımlarda bulunan İrlandalı girişimci ve iş insanı John O’Farrell gibi serveti defterlere sığmayan onlarca insanın imzası bulunan mektupta milyonerlerin COVID-19’un oluşturduğu tahribatı düzeltmede kritik bir öneme sahip olduğu belirtilirken, “Hayır, hastalara biz bakmıyoruz, ambulansları biz kullanmıyoruz, market raflarını biz düzenlemiyoruz. Ama paramız var, çok paramız var. Dünyayı bu krizden kurtarırken ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulmaya devam edilecek para.” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, koronavirüsün ekonomi üzerinde oluşturduğu etkinin onlarca yıl sürebileceğinin söylendiği hatırlatılırken, yarım milyardan fazla insanın COVID-19 nedeniyle yoksulluk çekebileceği ve bunları aşmanın tek yolunun ‘çok parası olan’ insanlardan kalıcı olarak yüksek vergiler almak olduğu belirtildi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden oluşan 83 kişilik grubun altında imzası bulunan mektup, bu hafta sonu gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Müdürleri Toplantı'sının hemen öncesinde halka açık olarak paylaşıldı. Söz konusu mektubun amacı, sayıları 500 bini aşan 30 milyon doları aşkın serveti bulunan insanlardan daha fazla vergi alarak bu krizi minimum zarar ile atlatmak.