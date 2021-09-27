Aydın'ın Germencik ilçesinde yer alan antik kent Magnesia'da devam eden kazı çalışmalarında, Antik Yunan döneminde yapılan ve şu anda Berlin Pergamon Müzesi'nde sergilenen Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı.

Cumhuriyet öncesi dönemden beri kazılara tabii tutulan Magnesia'da bugüne kadar Artemis kutsal alanı, stadyum ve antik tiyatro gibi onlarca alan ortaya çıkarılmıştı. Şu anda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında Antik Yunan tarihinin en önemli parçalarından biri olan Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı.

Yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıkları kazı çalışmalarıyla birlikte tapınağın hepsini ortaya çıkarmak istediklerini belirten Kökdemir, Zeus Tapınağı'nın ortaya çıkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözünün antik kent Magnesia'da olacağını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar tapınağın tamamen ortaya çıkarılması planlanıyor

Cumhuriyet öncesi dönemde ilk önce Alman arkeologlar tarafından kazılmaya başlanan bu bölgede, tapınağa ait onlarca parça Almanya'ya götürüldü ve bu parçalar, Zeus Tapınağı'nın birebir replikasında kullanılarak Berlin'de yer alan Pergamon Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Tapınağın tamamen ortaya çıkmasıyla birlikte insanların artık replikayı değil gerçek Zeus Tapınağı'nı görebileceğini dile getiren Kökdemir, yapılan kazı çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bu alanda ulaştığımız tapınağın, yine Magnesia'da yer alan Anadolu'daki 4. büyük Artemis Tapınağı kadar mimarlık tarihinde yer etmiş bir tapınak olduğunu düşünüyoruz. Zeus'a adanmış bir tapınak. Cumhuriyet öncesi dönemde burası Almanlar tarafından kazılmış. Bu tapınaktan Almanya'ya parçalar götürülmüş ve Berlin Pergamon Müzesi'nde, Bergama Zeus Sunağı gibi, tapınaktan parçalar da kullanılarak, Magnesia Zeus Tapınağı'nın birebir replikası yapılmış, halen sergileniyor. Dünyanın her yerinden bu replikayı görmek için insanlar gidiyor. Biz şimdi orijinal yerini ortaya çıkartıyoruz.



Berlin'de yer alan Pergamon Müzesi

Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar tapınağın orijinal mimari parçalarının burada korunduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl Berlin'deki müzede sergilenen yapının orijinalini, burada ortaya çıkaracağız. Bu muazzam bir şey. Hem arkeoloji literatürü için hem de buranın turizme katkı sağlaması için çok önemli. Dolayısıyla çok heyecanlıyız."