Kablosuz kulaklık kullanmak isteyenlerin AirPods'a alternatif olarak tercih edebileceği Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı Beats X satışa sunuldu.

Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde standart kulaklık girişini kaldırmasıyla birlikte birçok kullanıcı kablosuz kulaklıklara yöneldi. Apple, kablosuz kulaklıklara yönelen kullanıcıları için tamamen kablosuz çift taraflı AirPods kulaklıklarını öneriyor ancak birçok kullanıcı bu kulaklığı hem kaybolma riski hem de ses kalitesine göre yüksek fiyatı aynı zamanda yaşatabileceği diğer sorunlar nedeniyle AirPods'u tercih etmek istemiyor.

Bu durumun farkına varan ve kullanıcılarının farklı markalardan kablosuz kulaklık almasının önüne geçmek isteyen Apple, Beats markasıyla yeni kablosuz kulaklığı Beats X'i duyurdu. Beats X modeli yine AirPods gibi çift kulaklığa sahip ancak AirPods'un aksine bu modelde kulaklığın her iki ucu bir kabloyla bağlanıyor yine de bu kısa kablo kullanıcıları kullanım esnasında rahatsız etmiyor.

Tıpkı AirPods gibi Apple'ın W1 işlemcisiyle çalışan Beats X, ses kalitesi olarak da Apple AirPods'a benzer bir deneyim sunuyor. Bu kablosuz kulaklığın Türkiye'deki satış fiyatı ise 699TL olarak belirlenmiş. Son zamla birlikte Apple AirPods yaklaşık 900TL'lik bir fiyat etiketine sahipken Beats X, özellikle akıllı telefon kullanımı için tercih edilebilir bir kulaklığa benziyor. Ayrıca muhtemelen Apple tarafında bulabileceğiniz en uygun fiyatlı kablosuz kulaklık da Beats X olacak.